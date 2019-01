Die Lust an Geschichten wecken

Die Stadtbücherei Riedlingen lädt am Donnerstag, 24. Januar, ab 20 Uhr in das Refektorium im Kapuzinerkloster ein. Kinder lieben es, Märchen und Geschichten zu lauschen und in abenteuerliche Welten abzutauchen. Erzählkünstlerin Sigrid Maute führt Interessierte ins Vorlesen und Erzählen von Geschichten ein.

In ihrem Vortrag möchte Maute zeigen, wie die kindliche Fantasie und Neugier auf Geschichten gefördert werden und damit der Einstieg in die spätere Leselust gelingen kann. Auch Erwachsenen, die viel lesen und vorlesen, hat sie Überraschendes und Neues zu berichten. Nicht nur Eltern von ein- bis sechsjährigen Kindern, auch Erziehende und Lehrende, die gerne vorlesen und Geschichten erzählen, sind herzlich eingeladen. In der Pause ist die Stadtbücherei geöffnet; wer möchte, kann sich umsehen und auch gerne etwas ausleihen.

Die Anregung für den Vortragsabend kam vom dichtenden Holzofen-Bäcker Günther Weber. Im Sommer hatte er zu einer Lesung mit Musik unter der Linde auf Loretto oberhalb Zwiefalten eingeladen. Da es ihm ein Anliegen ist, die Lust am Lesen zu fördern, stellte er den Erlös der Stadtbücherei für ein entsprechendes Projekt zur Verfügung.

Sigrid Maute aus Balingen ist hier in der Gegend keine Unbekannte mehr. Mit der Hospizgruppe Riedlingen-Uttenweiler ging sie bei einer Fortbildung auf eine Reise durch die Märchenwelt und begeisterte ihr Publikum. Sie ist professionelle Märchen- und Bühnenerzählerin, erzählt für alle Altersgruppen und hält Vorträge und Workshops.

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.