Die KSC'ler bleiben mit dem Auswärtssieg an der Spitze dran.

In der ersten Bezirksliga Oberschwaben-Zollern Herren traten SG Mengen-Sigmaringen 2 und KSC Egelfingen gegeneinander an (2,0:6,0 Punkte; 10,5:13,5 Sätze; 3010:3072 Holz).

In der Anfangspaarung Karl-Peter Handschuh (516; 1:3/0) und Siegfried Städele (504; 2,5:1,5/1) hatte Handschuh im Abräumen Probleme und verlor. Städele hatte den Gegner von Beginn an im Griff und punktete. Bei der Mittelpaarung Joachim Daratha (505; 3:1/1) und Wolfgang Wiener (481; 3:1/1) konnte Daratha in den Schlusssätzen zulegen und punkten. Wiener nutzte die Schwächephase des Gegners aus und holte ebenfalls den Punkt.

Mit 5:1 Punkten und 60 Holz Vorsprung ging die Schlusspaarung Alfred Danner (536; 1:3/0) und Lutz Dörfer (530; 3:1/1) in den Kampf. Danner kam in den Anfangssätzen nicht ins Spiel und verlor. Dörfer räumte gewohnt stark ab und machte den Sack zu. Am Ende war der Kampf aufgrund der Mehrholz im Gesamtergebnis und den dadurch zugesprochenen zwei Zusatzpunkten mit 6:2 Punkten verdient gewonnen.