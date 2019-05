Eine königliche Hochzeit schon zu Beginn eines Theaterstücks? Das war denn doch überraschend und wurde auch gleich korrigiert, um die Geschichte von Anfang an zu erzählen, nämlich jene des gestiefelten Katers, der seinem Herrn Achtung und Reichtum verschafft und der dabei die Dame seines Herzens erobert.

Das Flohmarkttheater lud ein und viele, viele kamen am Samstag in den Stadtgraben, um mitzuerleben, wie dem dritten Sohn des Müllers als Erbe nur der Kater bleibt. Der allerdings zeigt sich pfiffig, muss dank seiner Redekunst nicht sein Fell lassen, bringt das Goldstück auf, um seine Stiefel zu bezahlen und rettet damit Nase und Ohr seines Herrn vor dem Messer des Schusters.

Dank der Appetitlosigkeit der Prinzessin kann er für ihn Köstlichkeiten von der königlichen Tafel abzwacken, bleibt selber aber ohne Nahrung. Der Sprung ins kalte Wasser verschafft dem Müllersohn als „Graf von Carabas“ königliche Kleider und das Publikum macht gerne mit, wenn König, Prinzessin und der vermeintliche Graf in der prächtigen Kutsche, gezogen von drei noch prächtigeren Pferden, durch Feld und Flur fährt und sie dem König weismachen, dass dies alles ihm gehöre, dem „Grafen von Carabas“. Der ist darüber so erstaunt, wie der König selber.

Doch weil’s auch noch ein Schloss braucht, muss der listige Kater es mit den Wächtern des Zauberers und schließlich auch mit ihm selber aufnehmen. Doch raffiniert wie er ist, fordert er seine Kunst heraus, diese, sich unsichtbar zu machen, in einen Löwen und ein Krokodil zu verwandeln und schließlich in ein kleines Mäuslein und solches schmeckt dem Kater, wie alle wissen. Da ist der Weg nicht mehr weit bis zur Hochzeit. Und die Amme darf ein weiteres Mal in Ohnmacht fallen, macht ihr doch der König als „Mutter meines einzigen Kindes“ einen Antrag und selbst der Haushofmeister darf sein Liebchen, die Köchin, zum Traualtar führen.

Dieses bekannte, wenn auch nach Charles Perrault erzählte Märchen war beim Flohmarkttheater eingebunden in viel Musik, bis hin zum Glasharfen-Spiel. Schließlich weiß es mit Gisela O’Grady-Pfeiffer eine geniale Musikgeneraldirektorin an seiner Seite, die nicht nur Hauptdarsteller zum Singen brachte, sondern mit dem Koffertheater Herolde und die ganze Dienerschar zu einem Gießkannen-Orchester zusammenführte, am Klavier begleitete, aber auch für kleine Zwischenspiele sorgte. Einfach toll. Vor allem Caroline Dreher als Prinzessin Julia gefiel neben ihrer Darstellungskunst mit ihrem Gesang.

Schauspielerisch konnte Theaterdirektor Peter Brendler insgesamt eine hervorragende Truppe auf die Bühne bringen, allen voran Peter Faigle als Kater und Anton Köberle als seinen Herrn. Er selber schlüpfte in die Rolle des Königs, seine Frau Claudia in die der besorgten Amme. Alexander Urmetzer als Haushofmeister hatte genauso viel Witz wie Köchin Alicia Linzmeier und das allein schon beim Verlesen der Rebhuhn-Menü-Folge.

Eindrucksvoll auch die Rollen auf dem Nebenschauplatz, Aye Treiber als sterbender Vater, Lothar Pfeiffer als Müllersohn Hans und Udo Bieder als sein Bruder Heinrich. Bedrohlich dann des Zauberers Wächter Kilian Fischer und Udo Müllerschön, von denen sich der Kater dennoch wenig beeindrucken ließ. Imposant war die Erscheinung von Barbara Spieß als Zauberer.

Allein schon in seiner Kleiderwahl war die sorgsame Kostüm-Ausstattung zu erkennen, für die Claudia Brendler verantwortlich zeichnete. Sie führte zusammen mit Gisela O’Grady-Pfeiffer Regie. Womit das Flohmarkttheater ebenfalls punkten kann, das sind die Kulissen und Requisiten, eine Kunst, die Peter Brendler hervorragend beherrscht.

Rund eineinhalb kurzweilige Stunden mit viel Schmunzeln, großer Bewunderung und herzlichem Schlussbeifall ließen die Wertschätzung des Publikums in allen Altersklassen für das Riedlinger Flohmarkttheater erkennen.