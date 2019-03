Die ganze Stadt ist in Bewegung

In Riedlingen hat es am Sonntag so richtig gebrummt. Das Wetter war wie bestellt für den Verkaufsoffenen Sonntag, der diesmal in Kombination mit dem Familientag im Rahmen der Riedlinger Gesundheitstage über die Bühne ging. Beim Handels- und Gewerbeverband äußerte man sich sehr zufrieden über die Resonanz.

Dass die Schwäbische Zeitung unter Verweis auf die 300-jährige Riedlinger Zeitungsgeschichte 300 Primeln an Kunden verteilen ließ, kam gut an und passte zum frühlingshaften Wetter, das diesmal außerordentlich viele Menschen in die Stadt lockte. Schnell hatten alle Sitzplätze in den Straßencafés dankbare und gut gelaunte Abnehmer gefunden. Die zahlreichen Autohäuser präsentierten ihre neuesten Modelle. In den Bekleidungsgeschäfte drängte sich die Kundschaft, um die Frühjahrsmode anzuprobieren. Dass die Stimmungslage bei den meisten Besuchern hervorragend war, konnte Clown Moki mit den beiden Antons bestätigen: Als „Ärzte“ konnten sie das mit der Stimmgabel feststellen. Allerdings mussten sie auch diagnostizieren, dass viele eine Stunde zu wenig geschlafen hatten.

Sehr erfolgreich verliefen auch die Gesundheitstage unter dem Motto „Bewegung bewegt“. Drei Tage lang gab es dazu Vorträge und auch praktische Vorführungen. Selbst aktiv werden konnten die Besucher bei Wanderungen. Neben Tipps Zur Ernährung wurden viele Möglichkeiten vorgestellt, wie man Wohlbefinden und Gesundheit steigern kann, von der Faszienbehandlung bis zur Musiktherapie. Regen Zuspruch fand dann am Sonntag der Familientag rund um und in der Stadthalle. Die Feuerwehr hatte draußen buchstäblich einiges aufgefahren, und auch das Rote Kreuz informierte unterhaltsam über seine Arbeit. Der FV Neufra lud zum Torwandschießen ein.

Getreu dem Veranstaltungsmotto bewegte sich auch auf der Bühne der Stadthalle einiges: Vom Tanzen über Badminton bis zum Piloxing reichte das Repertoire an Sportmöglichkeiten,für die man sich anregen lassen konnte.

Bewegt war auch Frank Oster vom Organisationsteam des Handels- und Gewerbeverbands gegen Ende des verkaufsoffenen Sonntags, obwohl er gar keine Zeit hatte, die Stadthalle zu besuchen. Sein Brillenfachgeschäft sei ebenso „proppenvoll“ gewesen wie die Geschäfte der anderen beteiligten Händler. „Ich war ständig beschäftigt, bis auf vielleicht eine Viertelstunde, wo mal nichts los war“, berichtet er. Das Wetter sei wie immer das A und O gewesen: „Das zieht die Leute rein.“ Aber auch die Kombination von Familientag und verkaufsoffenem Sonntag habe einwandfrei funktioniert. Der Zulauf sei sicher genauso groß gewesen wie bei den verkaufsoffenen Sonntagen im Herbst, die üblicherweise stärker frequentiert sind als im Frühling – trotz Konkurrenz in anderen Städten wie Mengen, Ulm und Reutlingen, wo zeitgleich verkaufsoffener Sonntag war. Auch beim Tag der offenen Tür im Autohaus Gairing sei „die Hölle los“ gewesen.