Die Freude am künstlerischen Tun

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Ausstellungsräume des Kunstkreises 84 Riedlingen im Kaplaneihaus zeigen sich bei der Präsentation von Bildern von Eva Bozenhardt aus Tübingen und Skulpturen aus Beton oder Stahl von Dieter Gassebner aus Blaubeuren in einer ungewöhnlichen Atmosphäre. Die Malerin nimmt in ihren Ölbildern Alltagsszenen ins Visier, schafft Serien und dies in zurückhaltenden Farben. „Vielleicht liebt Eva Bozenhardt das, was wir hier an der Donau im Herbst zuhauf haben, nämlich den Nebel“, stellte Kunstkreisvorsitzender Dr. Berthold Müller in seiner Einführung bei der Vernissage fest. Vieles lasse sich erahnen, ermögliche dadurch dem Betrachter, auch anderes zu entdecken.

Die aus Baustahl kreierten und zumeist in leuchtenden Farben lackierten Skulpturen von Dieter Gassebner erhalten durch ihr Schattenspiel auf den Wänden der Ausstellungsräume einen ganz besonderen Reiz. Colorierte Tuschezeichnungen des Künstlers geben Hinweise zur Entstehung dieser Kunstwerke. Als „unverwechselbar“ bezeichnete Müller Gassebners Betonskulpturen, die „trotz der Schwere des Materials Leichtigkeit und Eleganz ausstrahlen“.

Die musikalische Umrahmung der Vernissage gestalteten Reinhold Gruber, Schulleiter der Conrad Graf-Musikschule, am E-Piano und seine Schülerin Lisa Bausch am Flügelhorn.

Zu sehen ist die Ausstellung noch bis zum 6. Juni freitags und samstags jeweils von 15 bis 17 Uhr und sonntags und feiertags von 14 bis 17 Uhr. Am 29. Mai werden beide Künstler zugegen sein.