Die Figur „Das Mädchen mit der Pappgeige“ abgerissen

Schon wieder! In der Nacht auf Freitag haben in Riedlingen wieder Unbekannte ihr Unwesen getrieben: An der Blumenbeeten zwischen Kreissparkasse und Pfarrhaus wurden die Beete beschädigt und wenige Meter weiter wurde die Figur der Geigerin abgerissen und mitgenommen.

Die Mitarbeiter des Bauhofs waren am Freitagmorgen schon wieder im Einsatz, um die Spuren der nächtlichen Sachbeschädigungen zu beseitigen. Auch nach der Metallskulptur haben die städtischen Mitarbeiter auf dem kleinen Parkgelände und in der Umgebung gesucht. Vergebens. Die Skulptur „Das Mädchen mit der Pappgeige“ von Vitali Lesan war von Werner Blank zum 35-jährigen Bestehen der Musikschule Riedlingen gestiftet worden.

Ob für diese Sachbeschädigungen Verdächtige gefunden werden konnten, ist noch unklar. Nach Zeugenaussagen hat die Polizei in der Nacht sechs jüngere Erwachsene kontrolliert, die durch die Stadt gezogen sind.

Auch am Donnerstagmorgen mussten die Bauhofmitarbeiter wieder die Spuren des nächtlichen Treibens auf dem Stadthallenparkplatz beseitigen. Dort waren wieder Flaschen zerbrochen und die Scherben auf dem ganzen Platz verteilt worden. Das sei inzwischen fast schon Normalität, man komme fast nicht mehr zu seinen eigentlichen Aufgaben, heißt es dazu von Bauhofmitarbeitern.