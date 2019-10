Die ersten Weichen fürs Abitur gestellt

Ein guter Start in zwei gemeinsame Schuljahre, die vermutlich ereignis- und arbeitsreich werden, ist wohl, sich als Klasse besser kennenzulernen, sich als Team zu finden. Ihr erstes gemeinsames Jahr starteten die Schüler der Riedlinger Wirtschaftsoberschule im Schwarzwald.

Die Methodentage und zusätzliche Teambuilding-Maßnahmen waren speziell für diese Schulart konzipiert. Dies geschieht an der Beruflichen Schule Riedlingen nicht im Klassenzimmer in der Schule, sondern gemeinsam auf einer mehrtägigen Veranstaltung. Hierzu fanden sich die beiden Klassen mit ihren Lehrern in Schönwald im Schwarzwald ein.

Wirtschaftsoberschüler zeichnen sich durch eine Berufsausbildung aus, einige der neuen Schüler besitzen schon die Fachhochschulreife. Da die meisten Schüler aber schon länger aus dem Schulalltag „raus“ oder viele neue Methoden noch unbekannt sind, wollten die Lehrer Ann-Christin Himmel, Monika Klepsch-Panter, Milica Majstorovic und Matthias Kugler ihren neuen Schülern mit den Methodentagen den Einstieg in schulische Inhalte und Lerntechniken erleichtern. Workshops wie „Mathe zum Anfassen“ oder eine Einführung in Zeit- und Projektmanagement sollten den Schülern Hilfen an die Hand geben und zu Denkanstößen inspirieren. Strukturlegetechniken, Brainwriting und vieles mehr sind dazu gedacht, die Schüler auf ihre zwei Jahre Vollzeitschule vorzubereiten. Auch das Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit gehört im ersten Jahr zu den Aufgaben in der Wirtschaftsoberschule. Da manche der Schüler darin noch wenig Fertigkeit haben, einfach, weil dies in ihrer früheren Schulzeit nicht abgefragt wurde, fehlen auch Methoden und Strukturen, wie eine solche wissenschaftliche Arbeit angegangen und gefertigt wird. Mit der gemeinsamen Zeit in Schönwald konnten erste Schritte in Richtung wissenschaftliches Arbeiten gegangen werden.

So verschieden die Berufsbiografien und Persönlichkeiten bisher waren, konnten sich beide Klassen durch diese Tage intensiver und besser kennenlernen, zudem wurden für das Abitur in zwei Jahren wichtige Weichen gestellt. Die drei Tage mit gemeinsamem Kochen, Spaziergängen, Workshops und abendlichen Tischkickerspielen schweißten die Klassen enger zusammen.