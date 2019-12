„Die deutsche Disziplin habe ich immer gemocht“

Er gehört zu den 276 Menschen im Landkreis Biberach, die sich in den vergangenen rund zwei Jahren für einen deutschen Pass entschieden haben: Mourad Ouertani (50). Der Riedlinger mit tunesischen Wurzeln lebt mit seiner Familie seit 2012 in der kleinen Stadt. Von Beginn an hat er sich für die Menschen und das lokale Gesellschaftsleben in seinem neuen Wohnort interessiert. Warum er geblieben ist und zugleich die hiesige Staatsbürgerschaft angenommen hat, das erzählt Mourad Ouertani SZ-Redakteur Kai Schlichtermann.

Herr Ouertani, was ist der Vorteil, einen deutschen Pass zu besitzen?

Mir ging es in erster Linie nicht um irgendwelche Vorteile, die eine deutsche Staatsbürgerschaft mit sich bringt. Natürlich hat man immer gewisse Rechte, die aber auch mit Pflichten verbunden sind. Als ich mich entschied, neben meiner tunesischen Staatsbürgerschaft auch die deutsche anzunehmen, war das ein natürliches Ergebnis meiner Lebensgeschichte. 1993 lernte ich meine deutsche Frau in Tunesien kennen, die dann wie ich in der Tourismusbranche arbeitete. Wir heirateten, bekamen zwei Kinder und lebten bis 2012, kurz vor unserem Umzug nach Riedlingen, in der tunesischen Stadt Sousse. Meine Frau, die aus der Gemeinde Lichtenstein stammt, bekam Heimweh und wir wollten uns schließlich im Schwäbischen niederlassen. Dass wir nach Riedlingen kamen, ist ein Zufall: Dort entdeckte sie ein Haus, das zum Verkauf angeboten wurde, als sie auf einer Autofahrt kommend von Bodensee war. Wir entschieden uns letztlich für ein neues Zuhause in Riedlingen. Ich zog Ende 2012 hierher und fühlte mich sofort freundlich aufgenommen.

Woran lag das?

Ich bin hier schnell angekommen, weil ich mich von Beginn an in Riedlingen engagiert habe: Die Jugendarbeit im Fußballclub TSV Riedlingen liegt mir am Herzen. Dort spiele ich auch in der Mannschaft der Alten Herren. Außerdem helfe ich ab und zu bei der Flüchtlingshilfe aus und dolmetsche bei Bedarf oder helfe bei Übersetzungen. Beruflich habe ich einen Wechsel vollzogen und verkaufe inzwischen Agrargeräte für ein mittelständisches Unternehmen auf dem französischen Markt. Der Chef fragte mich damals, als ich noch in der Fertigung gearbeitet hatte, ob ich nicht dem Job machen wolle aufgrund meiner Sprachkenntnisse. Auch mit dem vormaligen Eigentümer unseres Hauses habe ich mich sofort verstanden, er hat mich mit vielen Riedlingern zusammengebracht. Anfangs, als wir noch Neu-Riedlinger waren, spazierte ich einmal mit meiner Frau durch die Altstadt und traf viele Bekannte. Sie wunderte sich und sagte damals: „Du kennst ja mehr Leute als ich!“

Im Ausland gelten Deutsche oftmals als nicht so zugänglich. Wie haben Sie die Menschen aus Deutschland früher wahrgenommen?

Als Jugendlicher habe ich bereits im Tourismus-Bereich in Tunesien gejobbt. Da begegneten mir auch immer viele Deutsche. Sie galten immer als hart arbeitend, streng und diszipliniert. Die deutsche Disziplin habe ich im Übrigen immer gemocht.

Hat sich nach der Begegnung mit ihrer Frau Ihre Sicht auf das Leben in Deutschland verändert?

Nein, ich denke nicht. In den rund zwanzig Jahren, die ich im Tourismus-Management verbrachte, hatte ich ja immer viel Kontakt zu Europäern und war den Umgang mit ihnen gewohnt. 1996 besuchte ich dann Deutschland das erste Mal so richtig und lernte auch meine heutigen Schwiegereltern besser kennen. Sie hatten anfangs natürlich Vorbehalte, ich war fremd für sie.Doch das konnte ich verstehen. Mit der Zeit lernten sie mich kennen und haben mich akzeptiert. Im Winter waren wir oft im Urlaub in Deutschland und haben viele schöne gemeinsame Abend bei Binokel und anderen Spielen verbracht.Viele Freude meiner Frau wurden unsere gemeinsamen Freunde und besuchten uns auch oft in Tunesien. Sie freuen sich jetzt auch, dass wir nicht mehr so weit weg sind und öfters gemeinsam Zeit verbringen können.

Ihre Kinder sind in Tunesien aufgewachsen und vor sieben Jahren nach Deutschland gekommen. Was beobachten Sie an Ihnen?

In der Tat sind sie Deutsche geworden. Aber als Familie leben wir gleichberechtigt in beiden Kulturen und Traditionen. Wir lieben deutsches und tunesisches Essen und kochen international. Am Wochenende machen wir gerne Ausflüge. Meine Kinder sprechen neben Deutsch auch Arabisch, Französisch und Englisch. In einer globalisierten Welt ist das ein großer Vorteil für sie. Manchmal werfe ich mir dennoch vor, dass ich mit ihnen zu wenig Arabisch spreche. Denn ich habe immer noch tunesische Wurzeln. Noch immer fühle ich mich Tunesien verbunden – insbesondere meiner Familie und Eltern.

Was war besonders schwierig, als sie in Riedlingen ankamen?

Am Anfang war es schon sehr schwierig Schwäbisch zu verstehen, denn meine Frau sprach in Tunesien immer Hochdeutsch mit mir. Putzete war eines der schwäbischen Wörter, dessen Klang ungewohnt war. Trotzdem mache ich selbstverständlich bei den Putzete-Aktionen in Riedlingen mit. Schön für mich war, dass diese Aktion international war und auch von jungen Menschen in Tunesien organisiert wurde. Das hat mich stolz gemacht. Wegen meiner Herkunft habe ich nie schlechte Erfahrungen in Deutschland gemacht: keine Anfeindungen oder Rassismus. Ich bin hier wirklich sehr gut aufgenommen worden.