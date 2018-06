„Die blöde Angst überwinden“

Rund 40 Männer, Frauen und Kinder aus unterschiedlichen Teilen der Welt werden ab März in das Gästehaus am Vogelberg einziehen. Sie sind Flüchtlinge und Asylbewerber, die vom Landratsamt Biberach der Riedlinger Gemeinschaftsunterkunft zugewiesen werden. Anfang Dezember vergangenen Jahres informierte der künftige Heimleiter Ernst Grassl gemeinsam mit anderen Verantwortlichen die Anwohner in der Joseph-Christian-Straße. Doch wie denken diese darüber? Die SZ hat sich umgehört.

„Es ist schon ein komisches Gefühl“, sagt eine 76-jährige Frau, die mit ihrem Ehemann in der Joseph-Christian-Straße lebt. Wenn man älter sei, habe man einfach mehr Angst. „Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es für diese Menschen furchtbar sein muss, alleine in ein fremdes Land zu kommen mit einer fremden Sprache.“ Sie hofft, dass alles gut laufen wird. Die Vertreter des Landratsamtes hätten bei der Infoveranstaltung im Dezember erklärt, dass sie mit anderen Flüchtlingsheimen im Kreisgebiet gute Erfahrungen gemacht hätten. Eine gewisse Verunsicherung ist der Frau trotzdem anzumerken. Wenn die Flüchtlinge mal ein paar Wochen da seien, sei vielleicht auch alles ganz anders. „Ihnen zu helfen, ist für mich gar kein Problem“, sagt sie, „wenn man die blöde Angst mal überwunden hat.“

Das „Motel am Vogelberg“, wie an der Front des Gästehauses zu lesen ist, liegt am Ende der Straße in einer ruhigen Wohngegend, von viel Grün umgeben. Dass es mit dieser Ruhe bald ein Ende haben könnte, befürchtet ein 43-jähriger Familienvater. Seine Schwester habe in Ravensburg in der Nähe eines Flüchtlingsheimes gewohnt. „Da gab es nur Stress“, sagt er. „Deshalb bin ich gegen das Heim.“ Zwar hätten die Leute vom Landratsamt gesagt, dass man anrufen kann, wenn es Probleme gibt, „aber dann ist es schon zu spät“.

Das Landratsamt habe bei der Infoveranstaltung vergangenes Jahr den Anwohnern Kontaktdaten von Ansprechpartnern an die Hand gegeben, erklärt Hermann Kienle, Leiter des Kreissozialamtes. „Unsere Aufgabe ist es, das Heim so zu führen, dass es zu keinen Beschwerden kommt.“ Dass das gelinge, daran habe er keinen Zweifel. Aber natürlich könne auch mal etwas schief laufen. Im Vorfeld der Infoveranstaltung war Kienle gemeinsam mit Heimleiter Grassl persönlich bei allen Anwohnern der Joseph-Christian-Straße vorbeigegangen, um über das geplante Heim zu sprechen. Auch Bernd Schwarzendorfer, Pressesprecher des Landratsamtes, betont, dass man sehr offen mit der Situation umgehen wolle und auch bei den Bürgern für Offenheit werbe.

„Für mich ist es wichtig, dass ich einen Ansprechpartner habe“, sagt eine 37-jährige Mutter, die mit ihrer Familie gegenüber der Gemeinschaftsunterkunft wohnt. „Ich habe schon Bedenken, man ist einfach vorsichtig.“ Voreingenommen sei sie aber nicht, schließlich sei sie auch mit einem Ausländer zusammen. Der Mann der 37-Jährigen ist Grieche. „Klar hat man da erst einmal Berührungsängste“, meint eine 49-jährige Anwohnerin, „aber Vorurteile sollte man nicht haben.“ Sie hofft, dass die Menschen gut ankommen und sich integrieren können. „Ich sehe das ähnlich, sagt ihr 17-jähriger Sohn. „Man sollte jedem eine Chance geben, der neu anfangen will.“ Aber natürlich sei auch die Eigeninitiative der Flüchtlinge gefragt. „Sie sollten die Chance nutzen.“

Ängste der Leute ernst nehmen

Andreas Gratz vom Migrationsdienst der Caritas Biberach steht dem Landratsamt in Sachen Flüchtlingsheime unterstützend zur Seite. „Wir bringen die Erfahrungen ein, die wir schon mit anderen Heimen gemacht haben.“ Dass in Riedlingen sowohl der Landkreis als auch die Stadtverwaltung auf die Bürger zugehen, noch bevor der erste Flüchtling angekommen ist, sei optimal. „Das zeigt, dass die Ängste der Leute ernst genommen werden.“