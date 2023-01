Die Berufliche Schule Riedlingen hilft der Ukraine

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Dieses Motto sollte die Schule den November über begleiten, denn mit dem neuen Schuljahr war der im Februar begonnene Krieg in der Ukraine auch in Riedlingen an der Schule angekommen. Knapp 14 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine wurden an der BSR aufgenommen. Sie nahmen ab sofort am schulischen Leben teil und sensibilisierten ihre Mitschülerinnen und Mitschüler für mehr Solidarität mit der Ukraine. Mithilfe der SMV wurde nun eine Spendenaktion auf die Beine gestellt. Trotz einer schwierigen finanziellen Lage aufgrund steigender Energiepreise und Inflation sollte diese Spendenaktion für alle auf der Schule möglich bleiben. Daher war die Entscheidung, mit Sachspenden auszuhelfen, schnell getroffen.

Nach kürzester Zeit sammelten sich die Tüten und Kartons mit winterfester Kleidung, Hygieneartikeln, haltbaren Lebensmitteln, Spielzeug und Schreibwaren an. Die Aktion blieb aufgrund einer kleinen Info-Kampagne nicht unentdeckt und wir wurden dankenswerterweise mit vielen weiteren Spenden in Form von Mund- und Nasenschutz, Thermoskannen, und vielem mehr von der Tages- und Demenzpflege in Riedlingen unterstützt.

Die Sachspenden wurden an zwei Organisationen in der Region übergeben. So durften wir unsere erste Lieferung an die Ehinger Malteser und Aktion „Ukraine – Ehingen hilft“ übergeben. Der Transport der Hilfsgüter soll nach Lwiw gebracht werden, denn dort sei die Lage wegen ständiger Stromausfälle und des Wintereinbruchs weiterhin katastrophal. Weitere Sachspenden wurden an den Verein „Münsingen hilft“ gespendet. Organisatorin Maryna Heinrich, selbst gebürtige Ukrainerin, hat hierbei sehr nah und einfühlsam die Lage in der Ukraine geschildert, da ihre Familie selbst noch vor Ort ist. Viele der Spenden hier sollen auch an die Front gebracht werden. Beide Organisationen hoffen weiterhin auf Geld- und Sachspenden.