Die „Acoustic Hippies“ stoppen den Regen

Eine Open-Air-Veranstaltung Ende August durchzuführen, ist immer ein Wagnis, und am Samstag wollte es zunächst gar mehr aufhören zu regnen oder zu nieseln. Doch Friedemann Benner, der als Bandmitglied der „Acoustic Hippies“ auf der Bühne stand und diese als Veranstalter nach Riedlingen eingeladen hatte, entschied im Vorfeld: „Das Konzert findet statt“ und gab dies in seinen sozialen Medien durch. So war das Publikum einigermaßen kälte- und regenfest ausgestattet, doch dies brauchte es nicht.

„Alte Herren aus Berlin“

Die Riedlinger Vorgruppe „Wanted D*O*A“ musste bei leichtem Nieselregen für gute Stimmung sorgen, was rasch geglückt ist. Im Trockenen auf einem großen Lastwagen spielend haben Wolfgang Ruchti am Bass, Tobi Strang am Cajon, Ralf Breimayer mit Gesang und die beiden Gitarristen Christoph Gerster und Tobi Oberleiter gute Musik geboten und sicher neue Fans gewonnen. Doch nach einer guten halben Stunde mussten sie schon wieder die Bühne räumen für die „alten Herren aus Berlin“, wie Friedemann Benner seine Musikerkollegen ironisch begrüßte. Dank gut voreingestelltem Sound war der Umbau schnell gemacht – die Hippies hatten sich schon am Vorabend sich mit der Anlage von Gere Schmid vertraut machen können, und Mario Palmieri als Mann für den guten Ton war mit seinem IPad stets präsent und regelte bei Bedarf nach oder nahm andere Einstellungen vor, .

Als Konzertopener sangen die Hippies „Who stopped the Rain“ und kaum zu glauben: Der Regen hörte tatsächlich auf und es blieb bis zur zweiten Zugabe (beinahe) trocken. Wie man es von den „Acoustic Hippies“ gewohnt ist – sie sind schon öfters in Riedlingen aufgetreten und immer mit großem Beifall empfangen worden – hatten sie Songs der Woodstock-Generation im Gepäck, die sie für ihre Band und ihre Instrumente arrangiert hatten. Sehr schön bei den Hippies ist der mehrstimmige Gesang oder das abwechselnde Vortragen von Songs, wobei besonders der warme und doch leicht raue Bass von Chris Franklin zum Tragen kam, häufig überlagernd begleitet von Friedemann Benner, der eigentlich alles kann mit seiner Stimme. Deta Goy, „das Ass am Bass“, stand hinter seinem Instrument und trug ebenfalls bei zur wunderschön harmonierenden Mehrstimmigkeit. Dass er auch Sologesang kann, bewies er beispielsweise mit „I Wasn’t born to Follow“ von den Byrds. Ingo Kurkowski thronte auf seinem Cajon, um sich herum weitere Percussion-Instrumente aufgebaut und auch ein Mikrofon, in welches er vermeintlich fast pausenlos sang. Doch es waren Beats aller Art, die er mit Mund und Lippen erzeugte – bei ihm ist ein Schlagzeug eigentlich überflüssig.

Wieder mal vor Publikum

Den „Acoustic Hippies“ schien der Auftritt auf dem Wagen ebenfalls einen Riesenspaß zu machen, denn sie spielten beinahe drei Stunden lang, unterbrochen nur von zwei kurzen Pausen. „Wir hatten nur einen Auftritt im Februar“, erzählt Friedemann Benner, „dann kam Corona und hat alles gestoppt. Jetzt freuen wir uns sehr, mal wieder vor Publikum spielen zu dürfen.“ Und den Zuhörern hat es auch sehr gut gefallen. Die nummerierten Karten waren vor Konzertbeginn ausverkauft und ganz hinten in der Langen Straße standen viele Zaungäste, die an der guten Stimmung teilhaben wollten und auch dazu beitrugen.

Friedemann Benner, Frontmann und Moderator der Band, dankte den zahlreichen Sponsoren, die ihn unterstützt hatten, um solch ein Projekt überhaupt stemmen zu können und die Hippies spielten für sie Wunschlieder wie „Mrs. Robinson“ (mehrfach gewünscht) und „Baker Street“.

Eintritt wurde übrigens nicht erhoben, doch Benner bat eindringlich, in den herumgereichten Silbertopf eine angemessene Spende zur Deckung der Finanzierung hineinzuwerfen. „Es ist kein Klingelbeutel, und wir wollen auch keinen Opfergroschen“, meinte er selbstbewusst-ironisch. Auch Jürgen Matzner, der den Getränkeservice übernommen hatte, fand es nur recht und billig, dass er den Bands einen „großzügigen Obolus“ von seinem Umsatz zukommen lassen möchte. Mit beigetragen zum Gelingen hat auch die Stadt Riedlingen, die das vorgelegte Konzept genehmigt und den Veranstaltern (Musikinitiative Riedlingen und Gesellschaft für Veranstaltungskultur) keine Steine in den Weg gelegt hat.