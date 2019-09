Deutscher Meister der Luftpistole: Schwarz trifft ins Schwarze

Genau 40 Jahre nach seinem ersten Meistertitel mit der Mannschaft hat es Günther Schwarz aus Heiligkreuztal wieder geschafft: Bei den Deutschen Meisterschaften in München holte er mit der Luftpistole in der Altersklasse Männer III den Titel. Auch in der Gesamtwertung konnte seine Mannschaft des SV Altheim-Waldhausen überzeugen und gewann die Silbermedaille.

Das Wichtigste sei gewesen, die Atmung zu kontrollieren, erklärt der frischgebackene Deutsche Meister. Doch auch mit 43 Jahren Erfahrung könne man sich dem Wettbewerbsgefühl nicht entziehen. „Das ist wie ein Schalter im Kopf, der umgelegt wird.“

Ich hab‘ so gut geschossen wie seit 15 Jahren nicht. Günther Schwarz

Gerade beim Schießen müsse der Körper im Vorfeld des Wettkampfes entspannt sein, um eine ruhige Atmung und gleichmäßigen Puls zu gewährleisten. In den Tagen zuvor hatte Schwarz sich darum auch nicht anders als sonst vorbereitet, sondern sei ganz normal den Alltagstätigkeiten nachgegangen, um möglichst entspannt schießen zu können.

In einem hochkarätigen Feld mit Profischützen, Polizeibeamten und Bundeswehrsoldaten konnte er sich letztlich gegen die Konkurrenz behaupten.

Ein weiterer Vorteil für ihn war psychologischer Natur. „Ich habe die Anzeigentafel gar nicht gesehen“, erinnert sich Günther Schwarz. So konnte der Sportschütze konzentriert sein Pensum absolvieren, ohne abgelenkt zu werden. Währenddessen saß Sohn Markus daumendrückend auf der Zuschauerbank und verfolgte gespannt das Geschehen.

Auch in der Mannschaftswertung war der SV Altheim-Waldhausen erfolgreich: (Von links) Sergej Eromin, Günther Schwarz und Klaus Vogel holten die Silbermedaille. (Foto: Privat)

Wirklich realisiert habe er seinen Sieg erst, als er auf dem Siegertreppchen gestanden habe, schmunzelt Günther Schwarz. Auch in der Vereinswertung landete er zusammen mit seinen Kollegen Sergej Eromin und Klaus Vogel fast ganz vorne.

Letztlich reichte es für den SV Altheim-Waldhausen zur Silbermedaille hinter den siegreichen Göppinger Schützen. Bei den Frauen II gewann Martina Sagasser ebenfalls Silber und sorgte so für ein gelungenes Wochenende für den Verein.

Die Familie muss hinter dem Ganzen stehen. Paula Schwarz

Bei der Deutschen Meisterschaft wurde nach den Regeln des Deutschen Schützenbundes geschossen. 50 Minuten hatten die Teilnehmer Zeit, um vier Serien à zehn Schuss mit der Luftpistole auf zehn Meter Entfernung abzugeben.

Nach dem Zusammenzählen der Punkte lag Günther Schwarz mit 379 von 400 möglichen Ringen ganz vorne. „Ich hab‘ so gut geschossen wie seit 15 Jahren nicht“, freut sich der neue Deutsche Meister.

Besonders süß schmeckte der Sieg durch die Erinnerung an den Tag vor genau 40 Jahren, als Schwarz in der Mannschaft die Deutsche Meisterschaft gewann – damals noch mit dem Luftgewehr.

Kinder ebenfalls als Sportschützen aktiv

In seinem Hobby unterstützt wird Günther Schwarz von seiner Familie. Zwei seiner Kinder sind auch bei den Sportschützen aktiv, denn „das Schießen liegt uns im Blut“, erklärt Ehefrau Paula lachend.

Gerade in diesem Sport sei es wichtig, mentalen Rückhalt zu haben, um die innere Ruhe am Schießstand zu finden. „Die Familie muss hinter dem Ganzen stehen“, ergänzt Paula Schwarz.

Besonders während der Bundesligasaison sei man viel unterwegs, meint sie: „Der Zeitaufwand ist enorm." Für den Moment allerdings kann sich Günther Schwarz entspannt zurücklehnen und seinen Triumph genießen. Doch schon im Oktober, wenn es für die Altheimer Schützen in der neuen Bundesligasaison losgeht, ist die Ruhe erst einmal vorbei. Ziel ist nämlich wieder der Klassenerhalt.