Deshalb ist Riedlingen eine Autostadt

Riedlingen wächst, Riedlingen wird multikultureller und in Riedlingen fahren so viele Autos wie noch nie in den vergangenen 35 Jahren. Dies sind Ergebnisse, die das Statistische Landesamt zu Tage fördert, wo viele Daten rund um Einwohner, Jobs oder auch zum Tourismus gesammelt sind. Die SZ hat in den Statistiken gestöbert.

Mehr Einwohner dank Zuwanderung

Die Bevölkerung Riedlingens mit Teilorten ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Waren es vor 2013 knapp über 10 000 Einwohner, so lebten 2018 im dritten Quartal 10 567 Menschen in Riedlingen – ein Plus von 523 Mitbürgern. Dies geht ausschließlich auf einen Zuwachs bei Einwohnern mit ausländischem Pass zurück. Denn im dritten Quartal 2013 waren in der Stadt 9382 Einwohner mit deutscher Staatsbürgerschaft gemeldet, 2018 lag die Zahl bei 9167 – ein Minus von 215 Einwohnern. Gleichzeitig ist die Zahl der Ausländer in diesem Zeitraum um 738 Personen auf 1400 (drittes Quartal 2018) gestiegen. Die größten Zuwächse gab es dabei in den Jahren 2014 mit einem Plus von 19 Prozent und 2015 mit einem Plus von 43,3 Prozent. Der Anteil der Riedlinger Bevölkerung mit ausländischem Pass liegt derzeit bei 13,2 Prozent – das heißt: knapp jeder Achte. Etwas über die Hälfte (58 Prozent) davon ist männlich.

Männer sind im Schnitt jünger

Im Schnitt leben 162 Menschen in Riedlingen auf einem Quadratkilometer (im Landesschnitt sind es 309). Ziemlich genau die Hälfte davon ist männlich (Stand 2016), und der durchschnittliche Riedlinger ist 43,4 Jahre alt. Die Männer sind mit 41,9 Jahren im Schnitt etwas jünger als die Frauen (44,8).

Mehr Jobs, aber negatives Saldo

Hätten Sie gewusst, wie viele Menschen in Riedlingen einen Arbeitsplatz haben? Die Zahl der Personen, die in Riedlingen einen Job haben und sozialversichert sind (also nicht Selbständige oder Beamte) ist in den vergangenen fünf Jahren leicht gewachsen: 2018 hatten 3726 Männer und Frauen einen Job in Riedlingen, vor fünf Jahren waren es noch 3618 – ein Zuwachs seither um knapp 110 Arbeitsplätzen. Dennoch hat Riedlingen ein negatives Pendlersaldo: Denn 2352 Menschen pendeln nach Riedlingen zu ihren Arbeitsplätzen, aber 2949 mussten Ende 2018 in andere Gemeinden fahren zu ihren Jobs – ein negatives Saldo von rund 600 Personen.

Weniger Auszubildende in der Stadt

Unter den 3726 Beschäftigte finden sich auch 197 Auszubildende. Diese Zahl ist in den vergangenen knapp 20 Jahren deutlich zurückgegangen. 2000 waren es noch 269 Azubis (Höchststand), 2017 fiel die Zahl erstmals unter die 200-er Marke.

Mehr Arbeitsplätze in der Produktion

Von den 3726 Jobs in Riedlingen waren im vergangenen Jahr 1411 im produzierenden Gewerbe (ein Plus von 59 im Vergleich zu 2017). Das ist der höchste Stand seit 2001. Damals waren mehr als 1500 Menschen im Produktionsbereich beschäftigt. Der Anteil an sozialversicherungspflichtigen Jobs im Produktionsbereich liegt damit bei 37,9 Prozent. Im Bereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe waren 972 Menschen beschäftigt (26,1 Prozent) und bei Sonstigen Dienstleistungen 1257 (Anteil: 33,7 Prozent). 1132 Angestellte arbeiten in Teilzeit, davon sind 89,5 Prozent Frauen.

Dreiviertel mit einem Berufsabschluss

Mehr als Dreiviertel aller Sozialversicherungspflichtig-Beschäftigten in Riedlingen haben einen anerkannten Berufsabschluss, 589 der Beschäftigten haben gar keinen Berufsabschluss (16,9 Prozent). Letzere Personengruppe hat sich im Laufe der vergangenen 20 Jahre halbiert; 1999 waren es über 1029 Personen mit Job, aber ohne Berufsabschluss. 2018 hatten 233Angestellten in Riedlingen einen akademischen Abschluss (6,7 Prozent). Diese Quote hat sich in den letzten 20 Jahren fast verdoppelt.

Arbeitslosenzahl so niedrig wie schon lange nicht mehr

Ende 2018 waren in Riedlingen 163 Personen arbeitslos gemeldet, 73 Frauen und 90 Männer. Davon waren 19 unter 25 Jahren und 38 über 55 Jahre alt. Mit 163 ist die Arbeitslosenzahl im Vorjahresvergleich um 40 zurückgegangen. Dies ist auch der niedrigste Stand seit zehn Jahren. 2008 waren 279 Menschen arbeitslos. Die meisten Arbeitslosen gab es 2009: 364 waren damals auf Jobsuche.

Mehr Wohnungen, weniger Bewohner

In Riedlingen und seinen Teilorten gibt es 2790 Wohngebäude mit knapp 5000 Wohnungen. Dies ist der Stand 2017, neuere Zahlen hat das Landesamt noch nicht veröffentlicht. Das ist ein leichter Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr (+ 1,2 bzw. + 1,1 Prozent). Im Schnitt leben in jeder Wohnung 2,1 Personen. Damit sinkt die Belegung zwar leicht, aber kontinuierlich: 2004 lebten im Schnitt noch 2,3 Personen in einer Wohnung, ab 2007 waren es 2,2 und pro Wohnung und seit 2012 ist die Zahl bei 2,1.

Übernachtungszahl auf Tiefstand

Die Schließung der beiden Hotels in Riedlingen, Brücke und Mohren, schlägt sich natürlich auch in der Statistik nieder. 2017 (aktuellste Zahl), gab es 8156 Übernachtungen – der niedrigste Stand seit 1986. Die meisten Übernachtungen wurden 1998 gezählt mit über 16 000. 2016 waren es noch 12 761 Übernachtungen. Damals gab es laut Statistik noch sieben „Beherbergungsbetriebe“ mit insgesamt 284 Betten. 2017 waren es noch fünf Unterkünfte mit 108 Betten/Schlafgelegenheiten. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer lag 2017 im langjährigen Schnitt von 1,3 Tagen. Die Auslastung der Beherbergungsbetriebe war bei 27,9 Prozent. Im Gegensatz dazu: 2007 lag die Auslastung bei 7,3 Prozent (bei damals noch 535 Betten).

Riedlingen ist eine Autostadt

7923 Kraftfahrzeuge waren 2018 in der Stadt angemeldet, der höchste Stand seit 35 Jahren. Dies ist auf die hohe Autozahl zurückzuführen. 6439 Autos waren gemeldet. Zum Vergleich: Vor 35 Jahren waren es rund 3500 Pkw und vor zehn Jahren waren es mit 5470 rund 1000 weniger. Die Zahl der Krafträder ist dagegen in den vergangenen zehn Jahren um 100 gestiegen auf 543, auch die Zugmaschinen erreichten 2018 mit 595 einen Höchststand. Zudem waren 317 Lkw gemeldet, eine Zahl nur leicht unterm Höchststand von 2001 mit 345.