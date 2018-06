Der TÜV kommt nach Riedlingen

Riedlingen erhält eine kleine TÜV-Prüfstation. Dies hat der Niederlassungsleiter des TÜV Bodensee-Oberschwaben, Roland Ziehn bestätigt. Die Station wird auf der Fläche des Neubaus der Bäckerei Bochtler an der B 311 entstehen. Zudem werden in Nachbarschaft zur Bäckerei auch ein Geldautomat der Volksbank-Raiffeisenbank ihren Platz finden sowie Milch- und Metzgereiautomaten. „Wir wollen Frequenz an der Stelle erreichen“, sagt Bäckermeister Michael Bochtler.

Nicht nur die Bäckerei samt Café soll künftig Anziehungspunkt für Kunden sein, sondern auf der Fläche des ehemaligen Bauernhofs Gschwendner sollen durch weitere Gewerbenutzungen Kunden angelockt und gehalten werden. Ausreichend Platz ist vorhanden. Auch zum Parken. Rund 60 neue Parkplätze sollen auf dem Bochtler-Areal entstehen, sagt Michael Bochtler.

In Verlängerung zu den Gewerbebetrieben wird die neue TÜV-Station aufgebaut. Das werde eine Station mit einer Fahrbahn, die auch unter dem Titel „TÜV-Prüfbox“ bekannt ist. Kunden haben dort die Möglichkeit mit ihrem Auto oder ihrem Motorrad vorzufahren und die Haupt- oder Abgasuntersuchung zu machen oder auch Eintragungen vornehmen zu lassen, sagt Ziehn. Ziehn geht davon aus, dass die Station Anfang der zweiten Jahreshälfte einsatzbereit ist. „Das ist eine modulare Station, die bereits fertig angeliefert wird und auf Fundamente aufgesetzt wird.“ Die Station wird mit einem Mitarbeiter besetzt sein, die aus dem Pool der bisherigen Mitarbeiter im Bereich Bad Saulgau/Sigmaringen stammt.

Mit der TÜV-Prüfstation in Riedlingen beseitigt der TÜV einen weißen Fleck in der Landschaft, was eigene Prüfstationen anbelangt. „Wir wollten eine Versorgungslücke schließen“, sagt Ziehn. Denn die nächsten TÜV-Stationen sind in Ehingen, Bad Saulgau, Biberach oder Ehingen. Das sei jeweils ein ganzes Stück entfernt. Zumal es in Riedlingen eine Zulassungsstelle gibt. Wenn dann bei der Zulassung noch etwas fehlte, war der Weg zur nächsten Station weit. Das soll sich nun ändern. An der Station könne man einen Termin machen oder aber ohne Voranmeldung einfach vorbeifahren.

Dass er damit den hiesigen Autohäusern Konkurrenz macht, sieht Ziehn nicht. Aus seiner Sicht wird sich eher Geschäft aus den TÜV-Stationen aus Saulgau oder Sigmaringen nach Riedlingen verlagern. Denn aus seiner Sicht teilen sich die Autofahrer in zwei gleich große Gruppen auf: Die Hälfte wollen den Fullservice und geben ihr Fahrzeug im Autohaus ab und erhalten es dann mit neuer Plakette zurück. Die werden dies auch künftig tun, ist sich Ziehn sicher. Und die andere Hälfte fährt erst zur Untersuchung, um abzuchecken, was denn gemacht werden muss.

Neben der TÜV-Prüfbox sollen weitere Gewerbeeinheiten für Frequenz am Standort sorgen. Auch mit Blick auf eine mögliche B311-Umfahrung, wollen die Bochtlers schon jetzt die Weichen stellen, dass sich eine Fahrt an die Fläche immer lohnt. E-Auto-Fahrer sollen durch eine Schnellladestation für ihre Autos zum Anhalten animiert werden. In Zusammenarbeit mit einem Betreiben werden dort vier schnelle E-Tankstellen entstehen, die einen Tesla in zehn Minuten aufgeladen haben – gerade genug Zeit, um einen Kaffee zu trinken und eine Butterbrezel zu essen. Die Volksbank-Raiffeisenbank wird einen Geldautomaten platzieren und auch einen Milchautomaten wird es geben.

Den Automaten mit Wurst- und Fleischwaren wird die Metzgerei List bestücken, die damit Neuland betritt. Er wolle dies testen, sagt Karl-Clemens List und sieht dies als Alternative für Kunden für einen Einkauf nach den Ladenzeiten. Dort werden Konserven angeboten, aber das Sortiment soll nach Jahreszeit gewechselt werden: Im Sommer soll der dann auch Grillwürste und Grillfleisch enthalten.