Der Storch hat von der Kanzel geklappert

Einen unvergesslichen Auftritt des Gole und seinem Gefolge erlebte man bei der „Narrenmesse“ in der katholischen Kirche St. Georg am Sonntag: Dichtes Gedränge in den Kirchenbänken, die Golefarben – Schals, Mützen und Hüte in den Farben grün, gelb, weiß und rot – leuchteten. Feierlich marschierte die Narrenschar in die Kirche ein, allen voran der neue Gole-Ordensträger Uli Enderle mit dem Kruzifix, gefolgt von zahlreichen Ministranten. Darunter waren auch Frösche, ein Mitglied der Stadtmusik und die kleinen Besenweiber.

Dem Storchen aus dem Herzen gesprochen

Nicht fehlen durfte „Georgsknabe“ Marcus Schafft, der mit viel Elan das Weihrauchfass bediente, jedoch waren seine Einsätze nicht immer ganz präzise – da schien noch Übungsbedarf zu bestehen. Überwiegend Gereimtes war aus dem Altarraum zu hören: der Willkommensgruß von Zunfte Thomas Maichel, die Begrüßung durch Hausherrn Walter Stegmann und natürlich seine Predigt, die mit eindrucksvollem Storchengeklapper vorgetragen wurde.

Als „heimatloser“ Riedlinger Storch vom Rathausdach ist er aufgetreten: „Ich denke, Ihr habt mich gleich erkannt, bin’s Markenzeichen vom Oberland.“ In seiner Kopfbedeckung steckten ein paar Storchenfedern und ein Fröschle garnierte seinen Hut. In der Hand hielt er einen großen Klappermund eines Storches, der immer wieder zum Einsatz kam: mit „Klapper, klapper“ forderte er zum Mitmachen auf und betonte ihm besonders wichtige Textstellen. Geschockt zeigt er sich, als sein schönes Nest vorne auf dem Rathausdach entfernt worden sei. Er war der Meinung, ein wenig Storchen-Dung tue dem Gemeinderat gut. Doch Rätin „DKK“ habe vor der Sitzung noch kurzfristig zum Friseur gehen müssen, weil der Storch sie erwischt habe. Auch Sabine, der Orkan, habe angeblich ein Nest verweht und als Heimatloser wolle er nun beim sozialen Wohnungsbau anfragen, bei „MSH“ – „Moos schnell her“.

„Nistplätze gelebter Mitmenschlichkeit“ sind wichtig

Zurück in Riedlingen wurde er beim Zunftmeister vorstellig, um eine Nist-Erlaubnis oben auf dem Goletor einzuholen. Doch das Bauwerk werde umgestaltet, mit dem Profil von Landrat Heiko Schmid versehen und als Eingangspforte zur Landesgartenschau verwendet: „Heikos Märchenwelt“. Schwere Vorwürfe an dieser Stelle auch an den gesamten Kreistag, der die drohende Schließung vom Standort Riedlingen „verpennt“ hat. Mahnende Worte auch an die Riedlinger und an die Narren, sie sollen den „Großkopfeten“ – und damit meinte er nicht die Geburtstagsgole – nicht nur beim Kutteln hofieren, sondern auch Klartext reden. Kretschmanns Äußerungen zur Wichtigkeit der Rechtschreibung seien genauso empörend wie Luchas Abendessen mit einem Kabarettisten. Ein buntes Tier sei er, der Storch, der sein Nest nur dort bauen wolle, wo es Güte und Vertrauen gebe. Er will Hass und Rassismus die Stirn bieten: „In braunen Sümpfen such‘ ich nie mein Futter.“ „Nistplätze gelebter Mitmenschlichkeit“ seien wichtig. Stegmann forderte seine Gemeinde auf, dafür zusammenzustehen. Für seine Predigt gab es sehr viel Beifall.

Neues Georgsmädle ist Bärbel Engler

Narrenräte und Maskenträger haben Fürbitten verlesen und am gestrigen Fasnetssonntag erklang das „Sanctus“ im Kanon, dirigiert von Walter Stegmann.

Im Anschluss an den Gottesdienst wurde verraten, wer der neue Georgsmädle nach Anne Mielitz, Hans-Peter Lang, Marcus Schafft, Werner Selg und Rudi Saier sein wird: Für ihr großes ehrenamtliches Engagement und als Organisatorin der Nachbarschaftshilfe bekam Bärbel Engler das weiße Sankt Georgsgewand übergestreift. Aus der Hand von Walter Stegmann erhielt sie zudem eine Urkunde.

Mit ihr gefreut haben sich die zahlreichen Gottesdienstbesucher, die beim Ausmarsch der Narrenschar nicht nur laut und kräftig „Goooole“ gerufen haben, sondern auch dem neuen Georgsmädle Beifall gezollt und mit dem Pfarrer in ein fröhliches Storchengeklapper eingestimmt haben.