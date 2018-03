Der Stadtgrabensteg ist abgerissen

Der bisherige Stadtgrabensteg mit seinen gebogenen Holzstützen ist Geschichte: Am Montagmorgen hat der Abriss des Stegs begonnen, am frühen Nachmittag war er weitgehend abgeschlossen. Anfang April soll dann das neue „Spitalbrückle“ eingebaut werden.

Viele Jahre war der Holzsteg die Verbindung von der Tiefgarage, von der Seniorenwohnanlage oder auch vom Kapuzinerkloster her in die Innenstadt. Doch bei der Prüfung 2015 wurde der Brücke der Zustand mangelhaft attestiert, so dass ein neuer Steg das alte Brückle ersetzen muss.

Die Arbeiten dafür haben am Montagmorgen begonnen. Und was viele Jahre gehalten hat, war innerhalb weniger Stunden abgerissen. Das Metallgeländer war schnell vom Bagger heruntergezogen, der Bodenbelag abgetragen und auch die Querbalken innerhalb kürzester Zeit durch die großen Schaufeln des Baggers „abgebissen“. Bereits am frühen Nachmittag waren von der Holzkonstruktion nur noch Stummel zu sehen.

Im nächsten Schritt werden die bisherigen Treppen auf der Spitalseite entfernt, wie Bauunternehmer Christoph Barth erläutert. Auch die muss ersetzt werden. Dazu wird vor Ort eine neue Betontreppe erstellt. Eine Fertigbetontreppe sei nicht möglich, sagt Tiefbauamtsleiter Peter Dorn. Denn die Außenwand der Stadtmauer sei „krumm und schief“, so dass der neue Abgang dort angeglichen werden muss.

Rund vier Wochen dauert das Setzen der Fundamente samt Widerlager. Dazu wurden angesichts der Jahreszeit noch Puffer eingeplant. Die neue Brücke soll am 4. April eingehoben werden. Über den Stadtgraben soll künftig ein „kleines, stählernes Kunstwerk“ führen, wie es vom Büro Schlaich, Bergermann und Partner (sbp) im Gemeinderat hieß. Der neue Grabensteg erinnert an die neue Kanal- und die neue Inselbrücke. Sie wurden ebenfalls vom Büro sbp entworfen. Der neue Steg greift auch die Bögen der bisherigen Überführung auf, allerdings hat dies eher ästhetische Gründe.

Rund sieben Wochen müssen die Fußgänger den Umweg über die Graben- und die Pfauenstraße in die Innenstadt in Kauf nehmen. Doch man habe versucht alles mit den beteiligten Firmen einzutakten, um eine möglichst kurze Sperrung zu erreichen, so Dorn. Die neue Brücke soll ab dem 9. April wieder genutzt werden können.

Beim Einbau kurz nach Ostern wird wie damals bei der Inselbrücke ein Autokran gestellt. Am 3. und 4. April erfolgt der Zugang zur Gärtnerei Walz daher über die Friedhofstraße. Der Kran wird dann die neue Brücke an einem Stück auf das Fundament aufgsetzen.

Gleicher Hersteller

Allerdings wird der Transport der neuen Spitalbrücke aus Bayern deutlich weniger komplex als bei der Inselbrücke. Denn das „Spitalbrückle“ hat eine Spannweite von rund 15 Metern, die Inselbrücke ist rund 40 Meter lang. Der Hersteller ist der gleiche. Die Firma Prebeck aus dem bayerischen Bogen-Furth hat für die Angebotssumme von 148 000 Euro den Auftrag erhalten. Die Fundamentarbeiten wurden für rund 70 000 Euro an den heimischen Unternehmen Barth vergeben.

Eigentlich hätte der Einbau noch Ende des vergangenen Jahres erfolgen sollen. Doch wegen Lieferschwierigkeiten beim Stahl wurde es auf 2018 verschoben.