Der Senior im Saale: Josef Braun

Er war mit Abstand der älteste Teilnehmer beim diesjährigen Froschkutteln. Und auch der mit den häufigsten Teilnahmen. Direkt im Anschluss an den Ehrentisch hat Josef Braun Platz genommen. Mit 98 Jahren ist er bereits zum 78. Mal dabei. 2016 ist Braun mit der Urkunde für 75. Mal ausgezeichnet worden.

Der Riedlinger Senior erinnert sich noch an Zeiten, als das Froschkutteln noch im „Storchen“ stattfand. Er durfte damals allerdings nicht mit rein, denn die Musiker der Stadtkapelle mussten draußen bleiben. Wegen Platzmangels wechselte man dann in den Engel, in der Donaustraße (heute das Eiscafé Rialto), ehe es auch dort zu eng wurde und die Goleschar weiter zog in den Mohren. Und seit er Schließung des Mohren drängen sich die über 350 Männer im Rathaussaal.

Die erhoben sich zu Ehren von Josef Braun allesamt von ihren Bänken. Doch so oft Braun auch beim Froschkutteln war, eines hatten ihm vermutlich alle Froschkuttler auf den Bänken voraus: Denn sie sind warscheinlich alle schon mal abgerutscht – Josef Braun noch nie. Zwar war er früher als Schlosser dafür verantwortlich, dass die Haken für die Rutsche richtig angebracht waren. Doch darauf gerutscht ist er noch nie. Und das wird wohl auch so bleiben.