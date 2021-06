Der Seele der Menschen zugewandt

Am 2. Juni, drei Wochen vor seinem 85. Geburtstag, ist Pater Emeram Trägler im Betreuungszentrum Wasserburg am Inn nach längerer Krankheit verstorben. Als Redemptorist lebte er in den Jahren 1973 bis 1989 in St. Gerhard in Riedlingen und wirkte als Pfarrer in Daugendorf. Als umsichtiger und sehr beliebter Seelsorger betreute er außerdem die Gemeinden Zell-Bechingen und Zwiefaltendorf.

Bescheiden geblieben

Bis heute erinnern sich viele Gemeindemitglieder an ihn als einen schlichten und bescheidenen Menschen, der immer offen für die Sorgen und Nöte der Menschen hatte. Handwerklich begabt und begeistert, schnitzte er einen Kreuzweg für Daugendorf. Auch der Weihe der Sankt-Anna Kapelle in Zwiefaltendorf 1987 mit dem damaligen Weihbischof Anton Herre und dem Pater Rembert Häußler wohnte er bei.

Mitarbeitende Laien eingebunden

Mit viel Weitblick befähigte und begeisterte er schon vor fast 40 Jahren Frauen und Männer zu wichtigen Diensten in der Liturgie. Seiner Überzeugung nach waren Laien in der Liturgie wichtig. Er sollte Recht behalten: Etliche Ehrenamtliche tragen als Eucharistiehelferinnen, Lektoren und Wortgottesdienstleiterinnen ganz selbstverständlich Verantwortung in den Gemeinden. Nach Pater Emeram Träglers Zeit in Daugendorf wurde er nach Cham in Bayern versetzt. Dort war er über Jahre hinweg Krankenhausseelsorger und arbeitete in der dortigen Klosterkirche mit.