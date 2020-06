20 Autofahrer und 19 Motorradfahrer hat die Polizei bei Kontrollen am Donnerstag im Bereich Riedlingen beanstandet.

Knapp 100 Motorräder, rund 20 Autos und zwei Quads kontrollierten Angehörige des Polizeipräsidiums Ulm mit Unterstützung von Polizisten des Polizeipräsidiums Einsatz. Das Hauptaugenmerk galt dabei Motorradfahrern auf der L275 zwischen Bad Buchau und Bad Schussenried und auf der B311 zwischen Ertingen und Neufra. Bei acht Motorrädern war die Betriebserlaubnis erloschen. Ein Motorradfahrer war mit einer sehr lauten Ducati unterwegs, an ihr fehlte der dB-Killer und es war ein offener Kupplungsdeckel verbaut. Eine Messung des Schallpegels ergab einen Wert von mehr als 100 Dezibel. Der Mann durfte nicht mehr weiterfahren. Auch für einen Honda-Fahrer war die Fahrt bei der Kontrolle zu Ende. An seinem Motorrad waren Hebel ohne Zulassung montiert. Ein 17-Jähriger wurde von seinem Vater abgeholt, weil auch er mit seinem Leichtkraftrad nicht mehr weiterfahren durfte. An seinem Zweirad waren die Spiegel zu eng beieinander und der Kupplungshebel war abgebrochen. Weitere Verstöße waren eine unzulässig verbaute Rennsportanlage, nicht zugelassene Hebel und nicht abgenommene Fußrasten.

Zu schnell waren 20 Fahrer, wovon zehn jetzt nicht nur ein Bußgeld, sondern auch ein Fahrverbot erwartet. Den schnellsten Fahrer hat die Polizei mit 165 Stundenkilometern gemessen.