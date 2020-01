Der Sündenfall und dessen Strafe

Die Schöpfungsgeschichte nach Sebastian Sailer aus dem 18. Jahrhundert erzählt die Schöpfung der Menschen, den Sündenfall und dessen Strafe auf komödiantische Art mit schwäbischem Dialekt. Aufführung der szenischen Lesung in drei Akten ist am Sonntag, 26. Januar, um 19 Uhr, im Riedlinger Lichtspielhaus.

Der Obermarchtaler Chorherr und Dorfpfarrer Sebastian Sailer schuf 1743 mit seiner derben Fassung des biblischen Schöpfungsmythos ein Meisterwerk schwäbischer Dichtkunst. Seither zählt sie mit zu den meista ufgeführten Mundartdichtungen im süddeutschen Sprachraum. 2018 hat der Schriftsteller Hugo Brotzer aus Mittelbiberach das spätbarocke Singspiel in heutiges Oberschwäbisch übertragen. Die sprachlich aktualisierte Version wird dabei auf menschliche, kunstvolle und humoristische Art dem Glanzstück Sailers absolut gerecht.

Die Paradiesvögel Hermann Brodmann (Gott Vaddr) Volker Knaus (Erzengel Gabriel), Johannes F. Kretschmann (Adam) und Hanna Stauß (Eva) – allesamt Urschwaben – haben das Stück bereits mehrfach im Raum Sigmaringen vor ausverkauftem Hause auf die Bühne gebracht. Zuletzt unter der Reihe „Sigmaringen liest“ im Alten Schlachthof Sigmaringen. Am kommenden Sonntag werden sie ihr Bühnenspiel ins Riedlinger Lichtspielhaus bringen.

Die szenische Lesung in drei Akten wird in den Lesepausen mit stimmungsvoller Livemusik von der „Vetterleswirtschaft Blechnapf“ umrahmt. Beginn ist um 19 Uhr, Karten sind im Vorverkauf für 8 Euro in der Ulrich’schen Buchhandlung Riedlingen und im Lichtspielhaus erhältlich. Karten an der Abendkasse für 10 Euro.