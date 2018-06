Der Riedlinger Kneippverein feiert 50. Geburtstag

Der Kneippverein Riedlingen feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen und lädt alle seine Mitglieder, Angehörige, Freunde und Interessierte zu einem Festakt am Donnerstag, 21. Juni, um 19 Uhr in die Räumlichkeiten der Kreissparkasse Riedlingen ein.

Neben den Grußworten von Bürgermeister Schafft, dem ersten Vorsitzenden Roland Junghänel und der medizinischen Beirätin Dr. Sofia Titze zeigt der Kneippverein eine intermediale Fotoausstellung mit Bildern aus 50 Jahren Vereinsgeschichte. Als besonderen Festakt konnte Dr. Gottfried Müller, Chefarzt der Schlossklinik Bad Buchau für einen Vortrag gewonnen werden zum Thema „Stressreduktion durch Achtsamkeit“. Die Jubiläumsfeier wird musikalisch umrahmt von der Conrad-Graf-Musikschule Riedlingen. Der Eintritt ist frei.

Da am 21. Juni auch der Weltyogatag gefeiert wird, bieten die Yogalehrerinnen des Kneippvereins als weitere Veranstaltung schon am frühen Donnerstagmorgen einen Yogaspaziergang rund um den Bussen an. Treffpunkt ist 9 Uhr am Parkplatz Gasthof Schönblick in Offingen.

Kneippgüsse und Yoga

Unter dem Motto „Yoga - Kräuter - Lebensfreude“ ist der Kneippverein auch beim Kunsthandwerkermarkt am Freitag, 22. Juni, in den ehemaligen Geschäftsräumen des Bekleidungsgeschäftes Casablanca, in der Nähe des Narrenbrunnens, mit zahlreichen Aktionen vertreten. Kräuterfrau Sabine Setz zeigt etwa Leckereien und Kostbarkeiten aus ihrem Kräutergarten und Töpferin Monika Föhr hat einen eigenen Stand mit fantasievoll gestalteten handgefertigten Keramiken. Die Yogalehrerinnen des Vereins zeigen am Nachmittag Yogaübungen für Alle zum mitmachen an. Ab 16 Uhr gibt die medizinische Beirätin des Kneippvereins, Dr. Sofia Titze, zudem Kneipp´sche Arm- und Beingüsse direkt am Narrenbrunnen.