Der Reiz der neuen Aufgabe am Bussen

Die ersten Kisten sind gepackt, die ersten Bücher aussortiert. Aber noch hat Uwe Grau fast eine Woche Zeit, um sein Hab und Gut zu schnüren, bevor der Umzugswagen kommt. Nach über fünf Jahren verlässt der Pfarrvikar die Seelsorgeeinheit Riedlingen und wechselt nach Uttenweiler. Dort reizt ihn unter anderem, dass er sich künftig in einem pastoralen Team um die Wallfahrtsseelsorge auf dem Bussen kümmern wird. Am Sonntag wird Grau offiziell verabschiedet.

Es ist wieder ein Schnitt, den der 52-jährige Pfarrer nun vollzieht. Auch wenn es nur wenige Kilometer von Daugendorf nach Uttenweiler sind, sind es doch andere Gemeinden, die er betreut; sind es andere Gemeindemitglieder, mit denen er künftig zu tun hat; ist es ein anderes pastorales Team. Und es ist eine andere Aufgabe. Denn nach der derzeitigen Konzeption wird es künftig, nach dem Abschied von Pfarrer Albert Menrad, keinen eigenen „Bussenpfarrer“ mehr geben. Statt dessen wird sich ein Team um die Wallfahrten und die Wallfahrer kümmern. Neben Pfarrvikar Grau sind dies der Unlinger Pfarrer Wolfmaier sowie zwei Schwestern aus Sießen, die ab Herbst in die Seelsorgeeinheit ziehen, und die Gemeindereferentin. „Es wird nicht weniger auf dem Bussen stattfinden“, ist er überzeugt, aber die Arbeit wird auf mehr Schultern verteilt.

An dieser Konzeption oder Entwicklung mitzuwirken findet Uwe Grau spannend – und auch die Kombination aus Gemeindearbeit mit der Arbeit auf dem Heiligen Berg Oberschwabens findet er reizvoll. Vielleicht gelinge es dadurch auch, dass die Gläubigen aus den Gemeinden rund um den Bussen den Berg wieder stärker für sich entdecken, hofft er.

In der Wohnung in Daugendorf sieht schon vieles nach Abschied aus. Im Gang stehen einige gepackte Kisten, in den Zimmern sind Dinge ausgeräumt. Grau muss auch von manchem loslassen, denn er wird sich zumindest räumlich verkleinern. Von einer sehr großen Pfarrwohnung in eine angemietete „normale“ Wohnung. Doch Grau freut sich darauf. „Ich habe noch nie in einem Altbau gewohnt.“ Als er erstmals das Daugendorfer Pfarrhaus mit den langen Fluren und den hohen Zimmern gesehen hat, habe er die Hände zusammengeschlagen: „Hier soll ich wohnen?“, hat er sich damals gedacht.

Nun hat er fünf Jahre hier gewohnt, hat sich wohlgefühlt. In der Küche mit einem großen Tisch, hat er häufig Gäste bewirtet. Sein großes Hobby ist das Kochen. Also hat er immer wieder Gäste eingeladen. „Zum Pfarrhaus gehört Gastfreundlichkeit“, sagt er. Zudem fand in einem Zimmer seiner Wohnung, seiner „Hauskapelle“, einmal die Woche ein Morgengebet mit sieben bis 15 Teilnehmern statt. Und anschließend wurde in seiner Küche gefrühstückt. „Das wird mir fehlen“, meint Grau.

In seiner „Hauskapelle“ ist eine andere „Leidenschaft“ zu entdecken. Pfarrer Grau hat einige Ikonen gesammelt. Über einen Freund, der der Orthodoxen Kirche angehört, wurde er dazu angeregt. Seither hat er immer wieder welche dazu erhalten. Seine Lieblingsikone wurde extra für ihn gemalt: Sie zeigt Jesus mit der Bibel in der einen Hand, wie er einem Mann neben ihm die andere Hand über die Schulter legt. Die Ikone sage viel über sein Verständnis als Pfarrer aus, meint Grau: Dass Jesus ihm den Rücken stärkt, dass er seine Arbeit tun kann.

Uwe Grau hat Schreiner gelernt und hernach Theologie in Tübingen und Montreal studiert. 1997 wurde er zum Priester geweiht. Zunächst war er bei Aalen und Waiblingen tätig, dann in Bad Mergentheim und von 2006 bis 2013 als Pfarrer der Seelsorgeeinheit Ulm-Böfingen. Auch als Feuerwehrseelsorger war er in der Diözese tätig. Denn Grau ist aktiver Feuerwehrmann. Das habe ihm auch in Daugendorf geholfen. Dass er aus der Daugendorfer und Riedlinger Wehr nun ausscheiden muss, tut ihm leid. Die Kameraden werde er zwar bei Fortbildungen wieder treffen, aber nicht mehr im Einsatz. Allerdings will er sich stattdessen in der Wehr in Uttenweiler aktiv einbringen.

Zuerst in Reha

Rund 15 Jahre war Grau auch Notfallseelsorger. Er sei auch diesem Dienst noch sehr verbunden, erzählt er. Aber vor zwei Jahren hat er sich dort abgemeldet. Denn in einem Jahr hatte er Unfälle und Unglücksfälle, bei denen zwei 15-Jährige, ein 18-Jähriger und ein 26-Jähriger ums Leben kamen. Das war zu viel, das hat ihn geschlaucht. Da war für ihn klar: „Jetzt ist für mich Zeit aufzuhören“, erzählt er im Rückblick.

Er werde die Menschen der „Nordgemeinden“ vermissen, sagt er. Die Kontakte in die Gemeinden, die Kirchengemeinderäte. Er werde die Ministranten und die Landjugendmitglieder vermissen. „Das war nicht immer einfach, aber sie sind mir über die Jahre ans Herz gewachsen.“ Und dennoch, ist er davon überzeugt, dass es der richtige Schritt ist: „In fünf Jahren verändert man sich und entwickelt sich weiter."

Am Sonntag wird Abschied gefeiert, ehe rund eine Woche später der Möbelwagen anrückt. Doch seine Stelle in Uttenweiler wird er erst am 1. April antreten. Denn zunächst steht für den Diabetiker noch eine Reha an, um seine Zuckerwerte wieder ins Lot zu bringen. Damit er sich frisch gestärkt seiner neuen Aufgabe widmen kann.