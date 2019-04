Der Kreuzweg Jesu wird lebendig

Das Kindergottesdienst-Team der katholischen Kirchengemeinde St. Georg in Riedlingen lädt auch in diesem Jahr wieder alle Familien mit ihren Kindergarten- und Schulkindern zum Kinderkreuzweg ein. Beginn ist um 10 Uhr in der Kapuzinerkirche. Von dort aus geht der Weg durch Stadt. An verschiedenen Stationen und durch die Darsteller wird der Kreuzweg Jesu lebendig. In der Georgskirche endet der Kinderkreuzweg und am Ende des Gottesdienstes dürfen die Kinder mit selbst mitgebrachten Blumen das Kreuz in Kirche hoffnungsvoll schmücken.