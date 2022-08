Der Kreativität freien Lauf lassen

Zum dritten Mal hat die Riedlinger Stadtbücherei im Sommerferienprogramm eine Schreibwerkstatt angeboten. Sieben Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 14 Jahren hatten sich angemeldet, einer sagte kurzfristig ab.

Nach einer Vorstellungsrunde lud Anke Laufer zum „Automatischen Schreiben“ ein. Drauflos schreiben, ohne groß nachzudenken, lautete die Devise. Als Thema sollte man sich das Leben und Treiben im Park einer sehr großen Stadt vorstellen und dabei nicht nur an Menschen denken, sondern auch an Pflanzen und Tiere. Zur Anregung lagen Bilderbücher mit heimischen Tieren aus. Enten wurden beliebte Hauptakteure. Eine ging gedankenverloren aus dem Teich heraus auf Wanderschaft und wunderte sich über ihre Begegnungen. Auch eine romantische Geschichte von zwei befreundeten Raupen, die sich als Schmetterlinge wieder begegnen, wurde vorgetragen. Ein Spiel folgte: Jemand schrieb zwei Sätze auf ein Blatt und faltete es so, dass nur der zweite Satz zu lesen war. Dann ging es weiter in der Runde. Nach zweimaligem Durchgang kam zur Überraschung aller eine relativ logische Geschichte heraus.

Viktorianische Romane haben oft Naturbeschreibungen zum Inhalt. Ähnlich wie Maler, die im Freien die Szenerie festhalten, notierten Schriftsteller in der Natur oder im Garten ihre Beobachtungen. Laufer erklärte, dass in diesen Büchern draußen Erlebtes bildhaft und manchmal auch in ungewöhnlichen Worten formuliert wurde. Heutige Künstler kauften solche Romane in Antiquariaten, suchten Wörter heraus und schwärzten den Rest des Textes. So wurde ein Roman zum Gedichtband. An die Kinder und Jugendlichen wurden Seiten als Kopien verteilt sowie Bleistift und Eddings. In einem Beitrag tauchte die Kombination „Blüten stürmen“ auf – ein Beispiel, wie Sprache Bilder weckt.

Danach gab es eine Geschichte zum „Ausbauen“: Auf dem Abenteuerspielplatz brannte es. Schon zuvor gab es immer wieder Sachbeschädigungen. Wer war das und warum? Form (Comic, Interview, Erzählung) und Perspektive wurden frei gewählt. Es wurde gemalt, eine Tätergeschichte erzählt, Gespräche des Ermittlers mit Zeugen notiert, und am Ende ergab all das eine interessante Mischung. Als weiteren Ausgangspunkt für eine Geschichte wurde die Szene gegeben, dass auf einer Parkbank ein Brief liegt. Jemand kommt hinzu und sieht den Brief.

Es war überraschend, was die Beteiligten der Schreibwerkstatt an kreativen Texten schufen. Am Schluss waren sich alle einig, dass es großen Spaß gemacht hatte. Das Ergebnis der Schreibwerkstatt, auf Tonkarton aufgeklebt und mit Illustrationen geschmückt, ist im Flur der Stadtbücherei zu bestauen. Ein Förderer dieser Veranstaltungsreihe ist Lorettobäcker Günther Weber, der selbst gern schreibt. Am Samstag, 10. September, liest er unter der Linde auf Loretto aus seinen zuletzt entstandenen Geschichten.