Der Konstrukteur des Goletors

Bekannt in Riedlingen ist Jürgen „Melle“ Strang als eifriger Spieler in der Stadtkapelle, als Gründungsmitglied des Fanfarenzugs und als Komponist und Arrangeur zahlreicher Fasnetslieder. Mit Musikern zieht er seit vielen Jahren an der Fasnet um die Häuser und hat sehr stark dazu beigetragen, dass mittlerweile viele Gruppen am Rosenmontag abends in den Lokalen musikalisch oder tänzerisch unterhalten. Was aber viele nicht wissen: Ohne Melle Strang gäbe es das imposante Goletor an der Donaubrücke nicht. Er hat es konstruiert, er hat durchgesetzt, dass es gebaut werden konnte und er sorgt dafür, dass es auch im Gole-Jubiläumsjahr wieder in neuem Glanz dasteht.

Dafür stand Melle Strang den Januar über jeden Tag für ein paar Stunden in der eiskalten neuen Festhalle; neben sich einige Farbeimer und dicke Pinsel, mit denen er akribisch schadhafte, verschmutzte oder abgeschossene Stellen übermalte. Immer wieder kam auch Richard Hierlinger dazu, um die einzelnen Teile mithilfe eines Gabelstaplers so aufzustellen, dass sie von Strangs großen Pinseln auch gut erreicht werden konnten.

Für den Gole nimmt der junge Melle vier Tatzen in Kauf

„Zum Glück war es nicht zu kalt, doch nach einer Stunde musste ich heim, um mich aufzuwärmen“, erzählt Strang und sehr gerne plaudert er auch über seine ganz besondere Beziehung zum Goletor. Diese begann bereits 1956, als er morgens auf dem Weg zur Schule zuschaute, wie das Tor aufgestellt wurde. Für sein Zuspätkommen wurde er mit vier Tatzen bestraft. „Warum krieg i wegem Gole Schläg?“, habe er sich gefragt und ab da ging ihm das Tor nicht mehr aus dem Kopf.

Das Tor, das Artur Münzing anlässlich eines Narrentreffens bemalte, war eine einfache Konstruktion aus Dachlatten und nur einmal zu verwenden. Die erste „Konstruktion“ von Melle war ein Modell aus Styropor im Maßstab 1:5 mit einer ein Meter hohen Öffnung. „Wenn ich nachts nach der Musikprobe oder von der Fasnet heimgekommen bin, bin ich da durchmarschiert und habe das Golelied gesungen!“ Sein Freund und Musikerkollege Rolf Kronenbitter hat ihn zwei Jahre vor dem Narrentreffen 2005 auf ein Goletor angesprochen und hat dabei bei Melle offene Türen eingerannt mit der Idee eines ganz neuen großen Tores; zumal das Jahr 2005 für Melle Strang ein dreifaches Jubiläum war: Neben dem Narrentreffen gab es die 750-Jahr-Feier der Stadt Riedlingen und er selbst wurde 60.

So machte er sich an die Planungen und baute ein Holzmodell im Maßstab 1:10. Drei Dinge waren ihm dabei wichtig: Er wollte ein Stecksystem, damit das Tor wiederverwendbar ist, die Augen des Gole sollten furchterregend rollen können und es musste von innen begehbar sein. Mit seinem Modell ist er zum damaligen Stadtbaumeister Johann Suck, der sich ebenso davon begeistern ließ und den Bau genehmigte. Mit vielen Helfern aus der Stadtkapelle, der Statik von Alexander Traub und der Erfahrung von Alexander Stöhr, einem Zimmermann, wurde rund ein halbes Jahr gebaut. Entstanden ist eine Konstruktion aus einem Holzgerippe und USB-Platten. „Ich habe rund 23 000 Schrauben verspachtelt“, erzählt Melle Strang – und pünktlich zum Narrentreffen ist alles fertig geworden. Bei der Verankerung war das THW behilflich und das ansehnliche Goletor blieb bis in den Sommer hinein stehen, wo es beim Stadtjubiläum genauso dekorativ wirkte.

2020 gibt es nun wieder drei wichtige Jubiläen: Der Alte Gole feiert seinen 150. Geburtstag, der neue Gole wird 130 und Melle Strang 75 – also wieder ein Grund, das Tor aufzubauen. So wird am Samstag, 25. Januar, das große Goletor mit der tatkräftigen Hilfe der Stadtkapelle an der Donaubrücke aufgestellt. Das 13,50 Meter hohe und 10,20 Meter breite Tor lagert in zahlreichen Teilen in Pflummern und von dort hat es Richard Hierlinger mit seinem Neffen Robert Böttle auf zwei großen Anhängern nach Riedlingen in die neue Festhalle transportiert. Da harrt es nun auf seinen Einsatz an der Fasnet. Eine Hymne ans Goletor hat Melle Strang ebenfalls geschrieben und arrangiert. Der Refrain lautet „Goletor, wie bist du schön!“ Und damit hat er nur recht.