Der Kinder wegen ausgewandert

Der offiziellen Einweihungsfeier des erweiterten Feuerwehrmuseums am Samstag vorgeschaltet war die Enthüllung einer Tafel an der Haldenstraße 13 in Riedlingen, galt die besondere Aufmerksamkeit des „Tages der offenen Tür“ am Sonntag doch Jakob Manz und seinen Feuerwehr-Gerätschaften.

Und der Glockengießer hat in dem einstigen Haus am Donauwehr gelebt und gearbeitet, bevor er 1854 nach Amerika auswanderte und in Pennsylvania eine neue Heimat fand, wie Manfred Röther recherchierte. Er und seine Frau Elsbeth haben das Haus erworben und liebevoll saniert und waren mit dabei, als Museumsleiter und Initiator Günther Hübler, der stellvertretende Kreisbrandmeister Klaus Merz und Stadtbrandmeister Stefan Kuc das Tuch von der Tafel nahmen.

Heimatforscher und Ehrenbürger Winfried Aßfalg oblag es bei der Feier danach, auf die Auswanderer im Allgemeinen und Jakob Manz im Besonderen einzugehen. Alle seien mehr oder weniger aus Perspektivlosigkeit ausgewandert. Die größte Auswanderungswelle sei den Hungerjahren 1816/1817 und 1848/1849 gefolgt. 250 Namen von Auswanderern aus Riedlingen sind aktenkundig, informierte Aßfalg, darunter auch Familien mit mehreren Kindern. 1848 hätten auch die Folgen der demokratischen Revolution eine Rolle für Auswanderungen gespielt.

Wer auswandern wollte, musste erklären, schuldenfrei zu sein, einen Bürgen benennen, das Bürger- und Heimatrecht aufgeben und sich zugleich verpflichten, innerhalb Jahresfrist nicht gegen „Seine Majestät den König von Württemberg und das Königreich“ zu dienen, wusste Aßfalg. 279 Gulden seien für die Überfahrt von zwei Erwachsenen und zwei halbwüchsigen Kindern zu bezahlen gewesen, wobei – zum Vergleich – ein Paar Lederstiefel fünf Gulden kosteten.

Versprochen worden sei ihnen, „innerhalb von 20 bis 30 Tagen bequem auf einem großen, schnellen Dreimastschiff“ von London oder Amsterdam nach New York zu fahren. Agenturen hätten dies viermal pro Monat angeboten.

Zu Jakob Manz vermerkte Aßfalg, mit seinem Handwerk, dem Glockenguss und der Herstellung von Feuerspritzen sei er sicher „viel bestaunt und bewundert“ worden, denn „dieser Tätigkeit hing immer auch ein bisschen etwas Magisches an“. Nachweisen lasse er sich im Haus Haldenstraße 13, dem inzwischen „bestens herausgeputzten Fachwerkhaus am Oberamtberg, auch beim „Badersbrunnen gelegen“, genannt. Eine größere Werkstatt, so Aßfalg, hatte Manz wohl in der Mühlvorstadt 24 – 26, der Heimat Conrad Grafs, die jedoch 1862 abgebrannt sei und den Ersteinsatz der 1860 vom Vorsitzenden des Altertumsvereins Conrad Setz gegründeten freiwilligen Feuerwehr notwendig gemacht habe.

Der 1811 geborene Manz heiratete 1840 Theresia Aloysia Maichle aus Buchau. 1847 lieferte er an die Stadt eine neue Feuerspritze und erhielt dafür einen Vorschuss von 300 Gulden, der Gesamtpreis war mindestens doppelt so hoch, mutmaßte Aßfalg. 1848 habe Manz sich an der demokratischen Revolution unter Thadä Miller beteiligt. Obwohl er sein Geständnis widerrief, bei der Befreiungs-Aktion dabei gewesen zu sein, sei er zu einem Jahr Kreisgefängnis verurteilt worden. Die Strafe jedoch habe er – wohl auch seiner kinderreichen Familie wegen – nicht absitzen müssen. 1850 wurde das Vermögen des Glockengießers amtlicherseits auf 1500 Gulden geschätzt, sagte Aßfalg. „Die Auftragslage war schlecht, das Einkommen blieb aus“. Vielleicht auch in der Hoffnung, Aufträge zu bekommen, habe er mit „Kannen“-Wirt Mayser 1850 die „Direction der Riedlinger Feuerwehr gebildet und sei Leiter der Löschabteilung gewesen.

1854 bewilligte ihm König Wilhelm die „Gnade der Auswanderung“, sagte Aßfalg und zitierte aus einem Schreiben von Manz an den Riedlinger Stadtrat. In ihm bittet er um Rückzahlung des 1839 bezahlten Bürgergeldes von 150 Gulden. „Der Entschluss der Auswanderung ist nicht aus eigenem Willen entstanden, sondern von außen ist die Notwendigkeit eingetreten, die keine andere Wahl übrig lässt, wenn nicht gänzliche Verarmung und in deren Folge für die Familie Unterstützungen eintreten sollen.“

Trotz „allen Dranges zur Arbeit“ und der Fähigkeit dazu bleibe diese aus. In diesem Zustand seien schon einige Jahre vergangen, so dass statt eines „mäßigen Verdienstes eine Aufzehrung dessen erfolgte, was in früheren Jahren erspart werden konnte“. Jetzt sei es an der Zeit, den Verdienst dort zu finden, „wo noch Aussichten“ bestünden. Dies geschehe ungern, doch müsse der Zeitpunkt ergriffen werden, der es noch möglich mache, „mit fünf Kindern auszuwandern, um ihnen in einem fremden Land das zu schaffen, was hier unmöglich geworden ist“. Die Kinder Fritz, Felix, Sophie, Joseph und Karl waren bei der Auswanderung zwischen sieben und 14 Jahre alt, belegte Aßfalg, der festhielt: Die Wege der Familie und ihr Schicksal seien bislang nicht erforscht, vielleicht gebe es neue Ansatzpunkt durch die Recherche von Manfred Röther, dass sie in Pennsylvania lebte.

Manfred und Elsbeth Röther beschenkten Günther Hübler mit einem von Jürgen Strang gemalten Bild der Stadtansicht vom Donauwehr, das ihr und damit auch das Haus von Jakob Manz zeigt.