Der Haushalt 2018 ist verabschiedet

Einhellig hat der Gemeinderat Riedlingen dem Haushaltsplan 2018 zugestimmt. Auch die Grüne Liste hat zugestimmt, gab aber einmal mehr zu Protokoll, dass sie die Straßenbaupläne nicht mittragen könne. In der abschließenden Haushaltssitzung wurden die Anträge der Fraktionen beraten und abgestimmt. Und es wurden auch Beschlüsse gefasst, die für 2019 wirksam werden: So werden die Grundsteuern A+B erhöht und auch die die Vergnügungssteuer soll angehoben werden.

Ohne größere Aussprache wurden die Fraktionsanträge Punkt für Punkt abgearbeitet. Dabei kam es nur bei einem Punkt zu einem größeren Disput: mit welcher Entgeltstufe die Stelle des künftigen Stadtbaumeisters ausgeschrieben werden soll. Stadtbaumeister Johann Suck hat angekündigt, Ende 2018 in Ruhestand zu gehen. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, den Nachfolger in der Entgeltgruppe E 12 einzustufen, also um zwei Stufen zu senken. Dies stieß im Rat auf Widerstand.

Die Fraktionen hatten ein Ausschreibung nach EG 14 beantragt. Da sei auch ein Signal nach außen, so Hermann Hennes, und wenn man gute Leute gewinnen wolle müsse man die auch bezahlen. Schafft argumentierte mit den Einsparpotenzial. Doch letztlich folgte die Mehrheit einem Antrag von Manfred Schlegel (Mtg!). Danach soll dieses Thema, das 2018 im Haushalt noch gar nicht wirksam wird, erst bei der konkreten Ausschreibung entschieden werden.

Klare Entscheidungen gab es allerdings in anderen Personalfragen: Die vakante Stelle des Integrationsbeauftragten soll beim Volumen von 50 Prozent bleiben. Die Stadtverwaltung wollte sie auf 100 Prozent aufstocken. Der Zuschuss für die Stelle des Citymanagers/-managerin wurde ein Sperrvermerk gelegt. Die Stadt schießt dafür bislang 35000 Euro zu. Doch erst wenn mit den Verbänden die Zukunft der Stelle beraten ist, soll der Vermerk aufgehoben werden.

Sperrvermerke wurden auch auf die Planungen für ein neues Feuerwehrgerätehaus und ein Backhaus in Pflummern gelegt. Der Sperrvermerk gilt solange, bis die Bewilligung der beantragten Zuschüsse vorliegt. Auch die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen für die Riedlinger Wehr wird mit einem Sperrvermerk versehen.

Festgelegt wurde zudem, dass der Ansatz für Straßenunterhaltung bei 110 000 Euro bleibt. Die Freien Wähler hatten eine Erhöhung auf 200 000 Euro gefordert. „Wir fahren permanent die Straßen runter, das geht auf die Substanz“, so Hennes. Kämmerer Seifert erinnerte daran, dass das Fachamt nicht mehr Mittel angemeldet hätte, und dass zu den 110 000 Euro auch 50 000 Euro für Feldwege eingeplant sind.

Für den Umbau des Lehrschwimmbeckens und der Turnhalle wurde keine Planungsrate für das Jahr 2018 eingestellt, wie von der Grünen Liste gefordert. Denn für das Jahr 2019 sind bereits Mittel eingestellt, das sei ausreichend. Allerdings hat der Rat beschlossen, dass bis Oktober 2018 ein Nutzungskonzept für die Gebäude erstellt werde soll.

Einnahmen erhöhen

Aber auch Maßnahmen zur Einnahmensteigerung, sprich Steuererhöhungen, wurden beschlossen. Deise werden allerdings erst 2019 wirksam. So werden die Grundsteuern A (derzeit 320) und Grundsteuern B (derzeit 350) um 20 Prozentpunkte erhöht. „Vergleichbare Städte wie Bad Schussenried (Grundsteuer A+B bei 410) oder Münsingen (370) haben teilweise deutlich höhere Grundsteuersätze“, so die Verwaltung. Die Hebesätze wurden zuletzt 2004 verändert. Die Erhöhung erhöht die Einnahmen der Stadt um 6000 Euro bei der Grundsteuer A und um 76 000 Euro bei der Grundsteuer B.

Auch die Vergnügungssteuer soll um fünf Prozentpunkte erhöht werden. Im Jahr 2017 betrugen die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer rund 738000 Euro. Im Jahr 2018 sei allerdings mit erheblichen Einnahmeeinbußen zu rechnen (rund 170 000 Euro). Hintergrund ist eine Änderung des Glücksspielstaatsvertrags und des Landesglücksspielgesetzes, die die Anzahl der Konzessionen einschränken. Die Entwicklung der Zukunft sei ungewiss. Die Verwaltung will dennoch eine Erhöhung um fünf Prozentpunkte prüfen.