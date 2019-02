Die Fasnetssaison hat längst begonnen, doch die Hausfasnet lässt noch auf sich warten. Allerdings nur noch ein paar Tage: Am Mittwoch, 27. Februar, schallt es dann wieder vor dem Kaplaneihaus „Raus mit dem Gole“ und die Herrschaft des Gole beginnt. Die Mitglieder der Zunft bereiten die Riedlinger auch rein optisch schon auf diese besondere Woche vor. Am Samstag wurde die Stadt mit Wimpeln in den Narrenfarben geschmückt und auf dem Marktplatz wurden die überdimensionalen Gole-Figuren aufgestellt. Eine weitere Einstimmung erfolgt dann am Samstag mit dem Kappenabend in der Riedlinger Stadthalle.