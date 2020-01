Der neugewählte Kirchengemeinderat der evangelischen Kirchengemeinde Pflummern-Heiligkreuztal ist am Sonntag im Gottesdienst in der Kirche in Pflummern in sein Amt eingesetzt worden. Neun Frauen und Männer gehören dem Gremium an, fünf aus der Kirchengemeinde Pflummern und vier aus der Kirchengemeinde Heiligkreuztal.

Sechs der Gewählten hatten sich erneut zur Wahl gestellt, drei kandidierten erstmals. Rainer Bischel aus Pflummern ist der dienstälteste Kirchengemeinderat. Seit dem Jahr 1995 gehört er ohne Unterbrechung dem Leitungsgremium der Gemeinde an.

Pfarrerin Gudrun Berner wies in ihrer Predigt darauf hin, dass die Zugehörigkeit zur Kirche auf vielerlei Art zum Ausdruck kommt. Das einigende Band muss bei aller Verschiedenheit der Geist Jesu Christi sein, der sich „zum Nutzen aller“ offenbart, wie Berner, auf den Apostel Paulus bezugnehmend, bemerkte.

Nach der Amtsverpflichtung erhielten die Gewählten das neue Handbuch für Kirchengemeinderätinnen und Kirchengemeinderäte. Landesbischof Frank Otfried July schreibt darin im Vorwort, dass gesellschaftliche Umbrüche neue Fragen und Herausforderungen an die Gemeinden herantragen. „Diese verändern nicht nur die Situation der Gemeinden, sondern auch die ganze Landeskirche und die Kirche in Deutschland. Umso wichtiger ist es, dass wir Zukunftsfragen mehr als bisher gemeinsam angehen.“

Zu seiner ersten öffentlichen Sitzung kommt der neugewählte Kirchengemeinderat am Dienstag, 28. Januar, ab 20 Uhr im Konrad-Villinger-Gemeindehaus in Pflummern zusammen. Vor der Amtsverpflichtung des Gremiums verabschiedete Pfarrerin Berner die bisherige Kirchengemeinderätin Stefanie Bossler aus ihrem Amt. Sie dankte ihr im Namen der Gemeinde für ihren ehrenamtlichen, segensreichen Dienst.