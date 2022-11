Der FV Altheim bewegt die Gemeinde

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Turnabteilung des FV Altheim hat in Altheim ein niederschwelliges Bewegungsangebot für Alle geschaffen. Auf einem drei Kilometer langen Rundkurs quer durch den Ort befinden sich zehn Bewegungshaltestellen, an denen jeweils eine sportliche Aufgabe wartet. Abteilungsleiterin Verena Schrode betont: „Egal ob alleine oder in der Gruppe, ob Groß oder Klein, für jeden sind die Übungen machbar, da sie je nach Fitnesslevel variiert werden können.“ Gestartet wird im Bürgergarten am Rathaus, dort liegen im Durchlass zum Garten Flyer mit einem Plan des Kurses bereit. An jedem Haltestellenschild ist ein QR-Code angebracht. Wer diesen mit dem Handy scannt sieht ein Video, in dem die Turnerinnen des FV Altheim die jeweilige Übung demonstrieren. Doch auch ohne Handy steht der sportlichen Betätigung nichts im Wege, denn zusätzlich ist jede Übung direkt auf dem Schild mit Bild und Text beschrieben. Die einzelnen Strecken zwischen den Haltestellen können gemütlich gegangen oder sportlich gelaufen werden. Natürlich kann auch an jeder der zehn Stationen mit dem Rundkurs begonnen werden. Alle Informationen zu diesem Bewegungsangebot gibt es auch auf der Homepage des Vereins (www.fvaltheim.de).