Der Frost ist ein eher menschliches Problem

Eisige Luft strömt zurzeit nach Deutschland. Die Folge sind Minusgrade – in der Nacht im zweistelligen Bereich. Mit welchen Folgen? Wir haben uns umgehört.

Heizung läuft auf Hochtouren

In der Gärtnerei Masetti in Riedlingen muss bei den derzeitigen Temperaturen ziemlich stark geheizt werden. „Vor allem nachts“, sagt Besitzer Christian Masetti. Tagsüber, wenn die Sonne scheint, heizen sich die Gewächshäuser selbst auf. Bei minus 16 Grad wie in der Nacht von Sonntag auf Montag müssen die Heizungen auf Hochtouren laufen. „Der Heizöllieferant kommt im 20-tägigen Rhythmus“, so der Gärtnereibesitzer, der nicht nur mit Öl, sondern auch noch zusätzlich mit Holz-Pellets heizt. Aber nicht nur die Temperaturen sind ein Problem. „Eigentlich haben wir jetzt Primel-Saison“, sagt der Gärtner. Primeln sind robust und halten auch Minustemperaturen aus. Sie sollten raus aus den Gewächshäusern und verkauft werden. Langsam geht dem Gärtner der Platz aus, denn die Geranien-Jungpflanzen sind bereits angeliefert. Damit diese Volumen bekommen, brauchen sie um die 18 Grad. Später wird die Temperatur auf zehn Grad abgesenkt, um sie widerstandsfähig zu machen.

Kein Schnee von Modulen holen

Wer eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat, freut sich über jeden Sonnenstrahl. Selbst bei Minustemperaturen können bei Sonnenschein Erträge erzielt werden. Allerdings stehe die Sonne im Winter tiefer und der Einstrahlungswinkel sei nicht ganz so ideal, sagt Lothar Raichle von der Raichle GmbH. Nach wie vor sei der Sommer besser, so der Fachmann für Photovoltaik. Durch den starken Schneefall vor 14 Tagen sind einige Anlagen noch mit Schnee bedeckt. Dadurch werden die Erträge minimiert. Allerdings sei das im Jahresertrag mit kalkuliert, erklärt Raichle. Der Januar war ein guter Monat, im Februar sei es etwas schlechter. Es solle niemand aufs Dach steigen, um den Schnee von den Modulen zu räumen, warnt Raichle. „Das ist gefährlich.“

Wildtiere nicht stören

Durch den relativ hohen Schnee leiden alle Tiere, die keinen Winterschlaf halten und darauf angewiesen sind, Nahrung zu finden, sagt der Leiter des Forstamts Biberach, Georg Jehle. Die Wildtiere seien auf den Winter eingestellt und durch ihr Winterfell und eine Speckschicht als Reserve gewappnet. Wichtig sei, dass diese Tiere nicht gestört werden, um unnötige Anstrengung zu vermeiden. „Wenn sie in Ruhe gelassen werden, können sie die Kälte ohne Futter gut überstehen“, versichert Jehle: „Im Augenblick herrscht noch keine Notzeit für die Wildtiere“. Erst wenn die Kälte sechs Wochen und länger anhalte, werde es für sie kritisch. Es sei durch die Nahrungsknappheit auch mit verstärktem Wildverbiss an Jungpflanzen zu rechnen. Kälteunempfindlich ist der Borkenkäfer. Nur wechselhaftes Wetter macht dem Baumschädling zu schaffen und schwächt ihn in seiner Gesundheit. Insbesondere Parasiten dezimieren die Population.

Hoher Aufwand

Wenig angenehm ist das Wetter für die Forstarbeiter: „Das Stapfen durch den hohen Schnee ist sehr anstrengend.“ Aus den Bäumen fallen Eis und Schnee auf die Arbeiten. Die Tätigkeit sei auch schwieriger und erfordere erhöhten Kraftaufwand, weil die Bäume durch den Frost sehr starr und wenig flexibel seien. Hinzu komme das erhöhte Gesundheitsrisiko. Wichtig sei auch, die Wege für den Rettungsdienst freizuhalten. Für den Boden ist der Frost aber ein Vorteil: Die schweren Forstmaschinen können besser rangieren und richten weniger Schaden am Waldboden an. Wenn es mild und nass ist, entstehen tiefe Furchen.

Wetterpendeln der Vögel

Wie die Tiere des Waldes sind auch die Gartenvögel an den Winter angepasst. „Grundsätzlich sind Vögel darauf eingerichtet, dass sie klar kommen“, sagt Jost Einstein, Leiter des Nabu-Naturschutzzentrums Federsee in Bad Buchau. Trotzdem erhält der Ornithologe derzeit immer wieder Anrufe von besorgten Vogelfreunden, die über zurückgekehrte Zugvögel berichten, die nun aber wieder spurlos aus ihren Gärten verschwunden seien. Doch Einstein gibt Entwarnung: „Wetterpendeln“ nennt man dieses Phänomen, bei dem sich die Zugvögel wegen der eisigen Temperaturen einfach wieder ein Stück weit Richtung Süden begeben. Da reiche schon der Bodensee, so Einstein. Dort ist es zwar auch kalt, aber schneefrei.

Kälte ist kein Problem für Störche

In wärmere Gefilde verziehen sich auch die überwinternden Störche, wenn ihnen der oberschwäbische Winter zu rau wird. Kälte sei für die Tiere nicht das Problem, weiß Einstein. Und derzeit finden sie auch noch genügend Nahrung an offenen Gewässern. „Das ist zwar nicht üppig, aber so ein großer Vogel kann es durchaus auch mal eine Woche lang mit wenig Futter aushalten“, erklärt der Vogelkundler. Anders als Gartenvögel sollte man Freund Adebar aber keinesfalls füttern, betont der Leiter des Nabu-Zentrums: „Man tut den Störchen damit nichts Gutes.“

Vögel richtig füttern

Nötig sind Meisenknödel & Co. auch für Gartenvögel nicht. Eine Futterstelle sei aber vor allem für Kinder eine schöne Möglichkeit, um die verschiedenen Vogelarten kennenzulernen, findet Einstein und fügt hinzu: „Aber wenn man Vögel füttert, sollte man es richtig machen.“ Vor allem auf die Hygiene komme es an. Futterstellen sollten so eingerichtet sein, dass sich der Kot der Vögel nicht mit dem Futter vermischen kann. Sonst könnten sich Krankheiten wie Kokzidiose rasch verbreiten. Statt zu den hübschen Futterhäuschen rät Einstein deshalb zu Futtersäulen oder Futterstationen, bei denen die Tiere nicht im Futter sitzen können. Auch sollte man den Boden unter den Futterstationen regelmäßig säubern. Wer krank wirkende Tiere mit aufgeplustertem Gefieder und kleinen Augen beobachte, sollte im Zweifelsfall aber lieber das Füttern einstellen, warnt Einstein: „Sonst wird die Futterstelle zum Krankheitsherd.“

Stillstand auf dem Bau

Bei den aktuellen Minusgraden werden die allermeisten Baustellen eingestellt. Dies berichtet Frank Schulz, Geschäftsführer des Bauunternehmens Fensterle in Ertingen. Montagmorgen zeigte das Thermometer minus 13,9 Grad in Ertingen, „das ist niemand zumutbar“, sagt Fensterle. Nur Baustellen im Tiefbau, wo mit Maschineneinsatz – wie etwa derzeit am Riedlinger Tuchplatz – gearbeitet werden kann, laufen weiter. Aber auch das Material ist für solche Temperaturen nicht ausgelegt. Im Hochbau beim konventionellen Mauerbau ist schon bei fünf Grad Plus Schluss. Dies ist für den Mörtel erforderlich. Beim Beton sind deutlich niedrigere Temperaturen möglich, durch den Einsatz von Hochwertbeton und angewärmtem Wasser. Aber selbst das geht derzeit nicht mehr. Die Mitarbeiter bauen in solchen Kälteperioden zunächst ihre Überstunden ab. „Solche Kältephasen können jedes Jahr mal vorkommen“, das gehöre zur Routine, sagt Schulz. Doch er hofft, das es Ende der Woche auf den Baustellen wieder läuft.

Spaziergang ist zu empfehlen

Die Kälte schadet den Menschen, den Grippeviren leider nicht, wie die Leiterin des Biberacher Gesundheitsamts Dr. Monika Spannenkrebs berichtet. Im Gegenteil: Durch die trockene Kälte wird die Haut rissiger und die Menschen fangen sich durch kleine Mikroverletzungen an den Schleimhäuten eher Krankheiten ein. Die Grippewelle im Kreis ist noch nicht überwunden. Sie empfiehlt daher weiterhin sich häufiges Händeschütteln zu vermeiden und oft die Hände zu waschen, um eine Übertragung zu vermeiden. Ein Spaziergang in der Kälte, gerade bei Sonnenschein, ist dagegen sehr wohl zu empfehlen. Das regt auch die Vitamin D-Produktion an und härtet auch etwas ab. Allerdings: Wer raus geht, sollte sich warm anziehen, Hände und Ohren schützen und sich mit einer fetthaltigen Creme – keiner Feuchtigkeitscreme – schützen. Und Nasensprays zum befeuchten der Schleimhäute sollten nicht direkt vor einem Spaziergang in der Kälte genutzt werden.