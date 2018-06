Der frühe Beschicker erhält noch seinen Stand

Für die meisten Besucher beginnt der Gallusmarkt ab 10 Uhr. Doch für die Händler und auch für das Ordnungsamt ist dann bereits ein Gutteil der Arbeit getan. Ihr Tagwerk beginnt mitten in der Nacht, wenn die Plätze zugeteilt und die Stände aufgebaut werden. So dass die Besuchermassen wieder kommen können, um sich auf dem traditionsreichen Krämermarkt mit Winterware, Unterwäsche, Scheren und Geldbeuteln oder auch mit Schuhcreme einzudecken.

Dunkelheit liegt über der Riedlinger Innenstadt. Doch in den Gassen rund um den Stock bis zur Hindenburgstraße und zum Weibermarkt hat sich bereits Hektik breit gemacht. An vielen Ecken und Enden stellen die Marktbeschicker ihre Stände auf. Stangen werden aus den Transportern gezogen, Zelte aufgebaut, Waren hergerichtet. Und der eine oder andere Händler fährt noch in die Innenstadt, zeigt den Mitarbeitern des Ordnungsamts seine Zulassung und fährt in seinen reserivierten Standbereich.

Doch die Zeit drängt. Denn bis 7 Uhr müssen die Beschicker, die seit Jahren einen reservierten Stammplatz haben, ihren Stand aufgebaut haben. Denn danach werden die freien Plätze noch vergeben. Diese Aufgabe übernehmen in der Innenstadt Julia Müller und Armin Lenz vom Ordnungsamt. Auf ihrer Excel-Liste sind noch freie Standplätze rot markiert. Um sie rum gruppiert sich eine Traube voll Interessenten, die noch keinen Platz zugeteilt bekommen haben. „Die Innenstadt ist begehrt“, sagt Julia Müller. Denn hier ist die Kundenfrequenz hoch.

Das wissen auch die Händler, die noch auf ihre Zuteilung warten. Die meisten haben klare Vorstellungen, von dem was sie brauchen. So wie Giuseppe Rosato aus Waldshut-Tingen. Der 68-Jährige ist seit 30 Jahren auf Märkten unterwegs und bietet heiße Maronen an. „Der Gallusmarkt ist einer der besten Märkte“, sagt er. Deshalb nimmt er den weiten Weg auf sich. Aber er ist bereits einen Tag früher gefahren und hat hier im Hotel übernachtet. Rosato braucht einen Standplatz mit drei Metern und einer hohen Kundenfrequenz, wo viele Leute vorbeikommen. An der Ecke Hindenburgstraße/Haldenstraße werden er und die Mitarbeiter der Stadt fündig. „Ein sehr guter Platz“, wie er am Abend verrät. Doch mit dem Umsatz war er nicht ganz zufrieden. Am Morgen war es für sein Angebot zu warm.

Gefolgt von den suchenden Marktbeschickern gehen Müller und Lenz schnellen Schrittes um den Stock. Bei freien Standflächen wird kurz verhandelt, wer die Fläche nutzen kann. Der Zuschlag wird erteilt und schon geht es weiter zur nächsten Lücke. Im Laufe der Stockrunde findet sich für alle noch ein Plätzchen. Der eine braucht eine gerade Fläche, der andere viel Platz. So wie Ralf Sackmann aus Konstanz. Er benötigt sechs Meter; Geldbörsen, Namens-Holzzüge und Schmuckwaren hat er im Angebot. Auch für ihn zählt der Gallusmarkt zu den guten Märkten. Was sich dieses Jahr bestätigte. „Der Umsatz war in Ordnung, der Platz am Weibermarkt sehr gut, auch wenn er zuvor zwei Mal umziehen musste.

Die Standzuteilung verläuft dieses Jahr trotzdem problemlos. Die Lücken in der Innenstadt werden geschlossen, gegen 7.45 Uhr hat auch der letzte Nachzügler noch sein Plätzchen. Über 250 Marktbeschicker sind dieses Jahr wieder in der Stadt – vom Wochenmarkt bis zum Stadthallenareal – und bieten ihre Waren an: Winterware wie Kappen und Pullover, Haushaltsutensilien, Schuhputzcremes und Gemüsehobel. Aber auch eine Marktwurst oder Magenbrot gehören ins Angebot. 3,50 Euro müssen die Beschicker pro Marktmeter bezahlen, für das Auto beim Stand und für Strom noch extra. Das kassieren die Mitarbeiter des Ordnungsamts in einer späteren Runde.

Bei ihrem Gang von Stand zu Stand geht es teilweise auch schon um den Markt im nächsten Jahr. Wie wird es sein, wenn die Kanalbrücke neu gebaut und damit die Straße zur Innenstadt gesperrt ist? Diese Frage treibt etwa Edgar Schweizer aus Wilsingen um. Schweizer verkauft Hüte und Mützen in der Hindenburgstraße, auf der Kanalbrücke. Seit vielen Jahren sei er hier, erzählt er. Auch für ihn gehört der Gallusmarkt zu den Top 3-Märkten im Jahr. Hier hat er Stammkundschaft, die Kunden erwarten ihn an dieser Stelle. Doch wie wird es nächstes Jahr sein? „Man sollte für uns eine Lösung finden“, sagt er am Morgen, bevor das diesjährige Gallusmarktgeschäft los geht.

Neun Stunden später ist der Markt auch für ihn beendet. Und wieder ist er zufrieden. „Gut wie immer“, sagt er. Und mit Blick auf nächstes Jahr meint er: „Für uns wäre es eine Katastrophe, wenn wir im nächsten Jahr keinen Platz mehr hätten.“

