Der Farbe freien Lauf gegeben

Viele Deutungen und Möglichkeiten ließen die Malkurse von Ruth Dietrich zu, die in den beiden letzten Semestern von der Volkshochschule Donau-Bussen in Zusammenarbeit mit dem Kunstkreis 84 Riedlingen angeboten wurden. Und so ist das Ergebnis der Werkschau, die vom 8. bis 22. September im Kaplaneihaus gezeigt wird, auch vielfältig. Doppelsinnig ausgelegt werden konnte das Motto: „Nacht gestalten oder Nacht-Gestalten“. Quasi alles erlaubt die „Kunst des Zufalls“, der man sich zuletzt widmete.

Elf Malerinnen und drei Maler haben sich auf ganz unterschiedliche Weise den beiden Themen genähert, laden bei den Bildnissen der Nacht zu Betrachtung von Landschaft, Dorf im Licht, Meer und Wolken ein oder zeigen die Gestalten, die in der Nacht schemenhaft zwischen Bäumen stehen, Menschen, aber auch Tiere, der heulende Wolf und der schwarze Rabe, das Paar, die Frau vor dem erleuchteten Fenster, scherenschnittartig die Familie mit dem Hund. Eindeutig zuzuordnen ist das Bild vom „Basler Morgastreich“ mit närrisch verkleideten Trommlern und Pfeifern, rätselhaft jenes mit dem aufmerksam blickenden Wolf zwischen den Bäumen. Ist er gemalt oder doch als Foto ausgeschnitten und als Collage auf das Bild aufgeklebt?

Bei der „Kunst des Zufalls“ wurde gerne experimentiert, in Farbe getauchten Schnüren freien Lauf gegeben, Farbe mit dem Pinsel auf die Leinwand gespritzt und ihr selber der Weg überlassen. Mit Kleister wurde gearbeitet, sogar mit Rasierschaum oder Seifenblasen entwickelten sich als künstlerisches Mittel. Selbst ein Kamm kam zum Einsatz, um die Zufälle der Kunst festzuhalten. Ausstreichpapier mutiert zu einem Bild und als Collage präsentiert sich, was auf der Palette zurückgeblieben ist und auf die Leinwand platziert wird.

Die Ergebnisse all dieser Techniken sind verblüffend und faszinierend zugleich. Wahre Farbexplosionen erwarten die Betrachter, aber auch grafisch anmutende Bilder. Trotz allem ist vereinzelt Gegenständliches zu erkennen oder zumindest zu erahnen.

61 Bilder haben Barbara Bulander, Hannelore Sigrist, Christa von Bischopinck und Marlene Fechner in bewährter Manier und Zusammenarbeit in den drei Räumen, im Flur und im Treppenaufgang mit viel Überlegung und Sorgfalt aufgehängt. Außer ihnen stellen noch Martha Chavillier, Christa Enderle, Karin Gerster, Conny Goetze, Manfred Haag, Peter Kuhn, Berthold Müller, Marianne Quénéhervé, Christiane Treiber und Maria Wechselberger aus.

Eröffnet wird die Ausstellung im Kaplaneihaus am Samstag, 7. September, um 16 Uhr. Der ungewöhnliche Termin hat mit dem Sommerfest des Kunstkreises 84 Riedlingen zu tun, das sich im Mehrzweckraum des Kaplaneihauses an die Vernissage anschließt. Kunstkreisvorsitzender Dr. Berthold Müller wird eine Einführung in die Werkschau geben. Für die musikalische Umrahmung sorgt Rainer Sigrist am Saxophon zusammen mit seinem Lehrer an der Conrad Graf-Musikschule, Reinhold Gruber.