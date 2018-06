Der Dank der Stadt für das Engagement

Mit einem kleinen Empfang im Rathaus hat die Stadt Riedlingen den neuen Träger des Landesverdienstordens Winfried Aßfalg geehrt. Aßfalg hat den Orden am Samstag aus den Händen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann erhalten (SZ berichtete).

In seiner kurzen Laudatio gratulierte Bürgermeister Marcus Schafft dem Museumsleiter und Ehrenbürger zu seiner neuerlichen, hohen Auszeichnung. In der kleinen Runde, an der die beiden stellvertretenden Bürgermeister Manfred Birkle und Ulrich Bossler sowie die ehrenamtlichen Museumsmitarbeiter teilnahmen, dankte er ihm auch für das Engagement zum Wohle der Stadt.

Aßfalg hat den Landesverdienstorden für seine Leistungen in der Heimatforschung, aber auch für sein Engagement als Museumsleiter und Vorsitzender des Altertumsvereins erhalten. „Als Vorsitzender bespielt er mit seinem Team das Städtische Museum und die Galerie im Hospital zum Heiligen Geist“, hatte Ministerpräsident Kretschmann in seiner Laudatio betont.

Dass dies ein ganz besonderer Orden ist, ließ Aßfalg auch in der Runde im Rathaus anklingen. Und das im Sinne des Wortes. Denn der Landesverdienstorden ist neu designed worden. Und da er mit A als Anfangsbuchstaben ganz vorne in der Ehrungsliste stand, hat er den ersten der neu gestalteten Orden erhalten. „Ein Teil des Ordens gehört Euch“, sagte Aßfalg zu seiner „Dienstagsmannschaft“ beim Empfang der Stadt. Denn ohne sein Team, das verlässlich und gewissenhaft die anfallenden Arbeiten übernimmt, wären die Tätigkeiten nicht zu stemmen.

Durch ihre Arbeit und ihre Aktivitäten versuche die Diensttagsmannschaft auf ihre Art der schwindenden Anziehungskraft der Riedlinger Innenstadt entgegenzuwirken. So habe man im vergangenen Jahr 5000 Besucher nach Riedlingen gelockt, sei es durch Ausstellungen, Konzerte oder Führungen. Er bat um Unterstützung der Stadt, auch bei kleinen Dingen. So werde das Törle häufig verunreinigt. Aßfalg schlug vor, zumindest einen Bewegungsmelder dort zu installieren – in der Hoffnung, dass das Licht abschreckend wirke.

Aber er wies auch auf das fortgeschrittene Alter seiner Dienstagsmannschaft hin. Für das kommende Jahr seien die Termine schon festgemacht, „das ziehen wir noch durch“. Doch wenn diese aktive Runde aufhöre, habe „die Stadt ein großes Problem“.