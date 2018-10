„…der berühmte Bildhauer zu Riedlingen…“

Am 16. Oktober 1818 ist in Säckingen der aus Riedlingen stammende Künstler Johann Friedrich Vollmar gestorben. Obwohl Nachkomme einer Scharfrichterdynastie durfte er einen „zünftigen“ Beruf ergreifen. Er wurde Bildhauer, Maler, Stuckateur, Altar- und Kanzelbauer und war sogar als Architekt tätig. Seine Hauptwerke befinden sich in Wurmlingen (Tuttlingen), Stühlingen, Waldshut und Wehr bis heute in sehr gutem Erhaltungszustand. So schuf er sich einen bemerkenswerten Platz unter den Künstlern des Klassizismus.

Die Eltern des Johann Friedrich Vollmar, Johann Friedrich Vollmar und Francisca Vollmarin, heirateten um das Jahr 1749. Das genaue Datum und der Ort sind unbekannt. Ebenso unbekannt war bislang Vollmars Geburtstag und Geburtsort. Ein Zufall ermöglichte es, diese Lücke zu schließen. In einem 600-seitigen Rezeptbuch seines Scharfrichtervaters (zu sehen im Museum „Schöne Stiege“) schrieb dieser, dass er in Diensten des Fürstabtes zu St Gallen stehe, in Wil wohne und aus „Riedlingen an der Thonau“ stamme. So lag es nahe, dass der Künstlersohn auch in Wil geboren wurde. Tatsächlich fand die Taufe am 27. Dezember 1751 statt. Vermutlich zog schon im Jahre 1756 die Familie von Wil nach Riedlingen um.

Künstler wird Riedlingen Bürger

In Riedlingen tauchte Vollmar nach seiner Schulzeit erst nachweislich 1778 wieder auf. Wo er gelernt hatte, ist unbekannt. Nunmehr 27-jährig wollte er Bürger werden. Das Bürgergeld wurde auf 110 fl festgesetzt. Er konnte es durch Verfertigung eines Altars in der „St. Catharina Kapell“ (nicht mehr vorhanden) abverdienen. Vollmar heiratete am 21. Mai 1780 die 22-jährige Magdalena Kientzin aus Überlingen und kaufte das Haus in der Mühlvorstadt 12. 1789 verlegte er seinen Wohnsitz von der „Vorderösterreichischen Donaustadt Riedlingen“ in die „Österreichische Waldstadt Laufenburg“. Es wurde bestätigt, dass er „Niechter (nüchtern), friedliebend, überhaupt fleissig, und eine ganz ohntadelhafte Persohn“ sei. Seine Frau starb 1792 in Laufenburg, Vollmar heiratete im gleichen Jahr eine Frau aus Säckingen. Sowohl in Laufenburg wie auch in Säckingen, wohin er nun seinen Wohnsitz verlegt hatte, war er Bürger. Möglicherweise versprach er sich eine bessere Auftragslage durch die Fürstäbtissin des geadelten Damenstifts Säckingen, Marianna Franziska von Hornstein (1723-1809), die aus dem Riedlingen benachbarten Ort Göffingen stammte.

Schon vor dem Umzug nach Laufenburg nahm die großartige Karriere des Johann Friedrich Vollmar seinen Lauf. Als Universalgenie konnte er sich trotz schwierigerer werdender Auftragslage durch die sich abzeichnende Aufklärung behaupten. In seinem Œvre war Vollmar ganz der neuen Stilform, dem Klassizismus verpflichtet und er traf damit den Zeitgeschmack der Auftraggeber, die „modern“ sein wollten. Bereits 1786 wird Johann Friedrich Vollmar in Stühlingen „der berühmte Bildhauer zu Riedlingen“ genannt. 1797 nennt ihn in Schupfart (Kanton Aargau) der Pfarrer gar als den „einzigen in unserer Landschaft, der diese Arbeit versteht“. In Oberschwaben hatte der „neue Stil“ in der Kirche des Damenstifts Buchau (1773-1776) seinen Anfang. Ihr folgten St. Verena in Wurzach (1775-1777), die Klosterkirche der Benediktiner in Wiblingen (1778-1780) und die Klosterkirche der Prämonstratenser in Rot (1777-1786). Alle diese Bauten zeigen bereits sehr deutliche Formen des „antiquen Geschmacks“, der (Früh-) Klassizismus oder auch Zopfstil genannt wird. Das Rokoko als „Inbegriff des schlechten Augsburger Geschmacks“ hatte sich überlebt. Sachlichkeit war gefragt. Altaraufbauten wurden reduziert auf eine Mensa, die vor ein in einfachem Rahmen gefasstes Altargemälde oder Kreuz gestellt wurde, bis hin zum Fehlen der Kirchenpatrone im Hochaltar. Strenges Weiß, mit Vorliebe durch Gold abgesetzt, löste polychrome Reichhaltigkeit ab.

Das künstlerische Werk

In beeindruckender Vielseitigkeit schuf Johann Friedrich Vollmar zwischen 1774 und 1818 ein Gesamtwerk. Er arbeitete als Bildhauer in Holz, Stein, Gips und Alabaster, modellierte als Stuckateur, entwarf, zeichnete und baute Altäre aus Holz und Alabaster, freskierte große Deckenbilder und betätigte sich gar als Architekt. Die Beurteilung seiner Arbeit reicht von „beachtlicher künstlerischen Qualität“ bis zu „hervorragender Ausstattung“. Er konnte alles „aus einer Hand“ liefern, die Herstellung von Kerzenleuchtern für den Altartisch eingeschlossen. Das plastisch figürliche Werk Johann Friedrich Vollmars zwischen Wattwil 1774 und Waldshut 1811 ist nahezu komplett erhalten geblieben und überlebte um sich greifende Purifikationen des 19. Jahrhunderts.

Johann Friedrich Vollmar stand nicht in der allerersten Reihe der Künstlergrößen jener Zeit, trotzdem nannte ihn 1786 der Obervogt des fürstenbergischen Amtes in Stühlingen den „berühmten Bildhauer Vollmar zu Riedlingen“. Seine Leistungen wurden erkannt und anerkannt. Sein weitgehend vom Frühklassizismus geprägtes Gesamtkunstwerk strahlt eine in klassischer Schönheit und Eleganz begründete, wohltuende Schlichtheit aus, die beeindruckt.

(Auszüge aus der 2001 vom gleichen Autor anlässlich des 250. Geburtstages verfassten Biographie „Johann Friedrich Vollmar. Ein Henkerssohn wird Künstler“. Lindenberg 2001.)