Der Beginn eines Laubwalds: Azubis pflanzen fast 1000 Bäume

Die Auszubildenden der Firma Häussler in Heiligkreuztal nehmen am Projekt „Energie-Scout“ der IHK Ulm teil. Einsparung von Energie bei Unternehmen und Kohlendioxid-Reduzierung stehen dabei im Vordergrund. Daraus entstand die Idee, zusammen mit dem Forstamt Riedlingen einen Tag lang junge Bäume zu pflanzen.

An einem der vergangenen nebligen Tage trafen sich morgens um 8 Uhr bei plus zwei Grad zwölf Auszubildende der Firma Häussler mit drei Betreuern am Rand der Mißmahlschen Anlagen, um in Absprache und Anleitung durch das Forstamt Riedlingen junge Bäume zu pflanzen.

Auszubildende aus vielen Sparten des Betriebs wie Metallbauer, Mechatroniker, Einzelhandel, Büromanagement und Mediengestalter waren mit dabei. „Ein wichtiges Thema für unsere Firma ist der Rohstoff Holz, den wir durch unsere Holzbacköfen regelmäßig in größeren Mengen verbrauchen“ schreibt Marketingbeauftragte Helena Hund in der Ankündigung des besonderen Pflanztages.

Karl Fischer als Häusslers Ansprechpartner, Revierförsterin Bernadette Jochum und Betriebsstellenleiter Georg Löffler vom Forstamt Riedlingen standen den jungen Akteuren mit Rat und Tat und gut umsetzbaren Vorschlägen zur Seite.

Von Seiten des Forstamts war auf Gemarkung Neufra ein Gebiet von etwa anerthalb Hektar Größe bereits so vorgerichtet, dass die Pflanzstandorte farbig markiert waren. 3000 Pflanzen pro Hektar gilt als Richtgröße des Forstamts.

Försterin gibt Tipps

„Bei einem Gebiet, das neu aufgeforstet werden soll, gelten drei Meter Abstand zwischen den Reihen und ein Meter zwischen den einzelnen Pflanzen als Grundlage für Erleichterungen bei der Nachpflege“, waren eine der Informationen, mit denen Försterin Bernadette Jochum den Tag vor Ort eröffnete.

„Auf diesem Gebiet, das bisher vor allem von wilden Brombeerhecken überwuchert war, können wir an einem Tag bis zu 1000 Pflanzen setzen“ gab sie der jugendlichen Schar vor.

„Wir pflanzen zu 60 Prozent Eiche, dazu etwas Erle an nassen und Ahorn an eher trockenen Standorten, sowie Lärche und Hainbuche als pflegende Funktion für die Eiche.“

Erst stand eine generelle Einführung für richtiges Pflanzen auf dem Programm. Dazu gehört, dass das Pflanzloch der Wurzelgröße des jungen Triebs angepasst sein muss und genügend guter Boden zum Andrücken vorhanden ist.

Dann wurden acht Pflanztrupps gebildet, mit Pflanze und Spaten ausgerüstet, und der vorgesehene Acht-Stunden-Tag konnte beginnen. „Wenn jeder Trupp 20 Pflanzen in einer Stunde setzen kann, sind das 160 Pflanzen am Tagesende. So könnten wie als Gesamttruppe auf knapp 1000 gesetzte junge Bäume kommen“, rechnete die Försterin aus.

Voll Eifer gingen die einzelnen Gruppen ans Werk, stets begleitet von den beiden Förstern und den Betreuern der Firma, die mit guten Tipps und praktischer Hilfestellung zur Stelle waren.

Beide Vertreter des Forstamts zollten Firma Häussler großes Lob, dass sie alle ihre Auszubildenden einen ganzen Tag lang für diese Maßnahme der Aufforstung zur Verfügung stellen. Mit viel entsprechender Nachpflege könnte so auf auf einem bisher ungehemmt zugewachsenen Gebiet im Laufe der Jahre ansehnlicher Laubwald entstehen.