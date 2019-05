Denzel-Ausstellung wird verlängert

Derzeit ist in der Städtischen Galerie im Spital zum Heilig Geist eine Ausstellung mit Werken des Malers Anton Denzel zu sehen. Titel: „Heimat um den Bussen“. Diese Schau wird bis zum 8. September verlängert.

Viele Riedlinger erinnern sich an Anton Denzel als Maler, Lehrer und Mitbürger in Riedlingen. In den Räumen der Galerie zum Heiligen Geist, war Anton Denzel in seiner Zeit auch als Lehrer tätig. Die Ausstellung erfreut sich regen Zuspruchs. Durch die Verlängerung haben Besucher damit noch bis September Gelegenheit die Ausstellung anzusehen.

Eine Schenkung hat die Ausstellung überhaupt erst ermöglicht. Über 60 Bilder aus allen Schaffensperioden des bekannten Riedlinger Künstlers Anton Denzel (1888-1962) wurden an den damaligen Vorsitzenden des Riedlinger Altertumsvereins Prof. Winfried Aßfalg übergeben.

Schon mehrfach wurden Denzels Bilder themenbezogen in der Städtischen Galerie präsentiert. Doch die Verfügung seiner 2017 verstorbenen Tochter Marianne Berger aus Markdorf ließ eine weitere Schau zu: „Heimat um den Bussen“.

Der heimatliche Bezug zur Ausstellung wird verstärkt durch Bilder mit dem Hengstreiter und dem Hengststall im Steinbruch, woran viele Riedlinger noch Erinnerungen haben. So hat die Schenkung einen Rahmen gegeben, der den Titel der Ausstellung „Heimat um den Bussen“ rechtfertigt und diese in vielen Farben und Motiven nahe bringt.