Den Weg weitergehen, wenn auch in anderer Form

Mit einer neuen Vorstandschaft und vor allem mit einen neuen Vorstandsduo geht der Riedlinger Altertumsverein in die Zukunft. Für Winfried Aßfalg, der nach 20 Jahren nicht mehr kandidiert hatte, wurden Dr. Christa Enderle und Sabine Hagmann gewählt (SZ berichtete). Hier kurze Steckbriefe:

Dr. Christa Enderle, erste Vorsitzende, ist gebürtige Riedlingerin. Sie sei „bekannt wie ein bunter Hund“, sagt sie selber und müsse daher nicht ausführlicher vorgestellt werden. 38 Jahre arbeitete sie als Allgemeinärztin in der Stadt; 2016 habe sie sich zur Ruhe gesetzt. In der Zeit danach sei es „etwas leer“ um sie geworden. Sie sei bereit gewesen, etwas anderes als die Medizin in den folgenden Jahren zu machen. Und sie ergänzt: „Geschichte war immer mein Lieblingsfach.“ Daher habe Winfried Aßfalgs Bitte um Mitarbeit im Museum gepasst. Sie möchte auch weiterhin die Geschichte Riedlingens verfolgen aus ihrer neuen Position. Konzerte und Ausstellungen sind ihr wichtig; die möchte sie weiterführen.

Sabine Hagmann, Archäologin im Landesamt für Denkmalpflege und zurzeit in der Unterwasserarchäologie in Hemmenhofen am Bodensee tätig, hat noch einige Berufsjahre vor sich. Schon seit Mitte der 90er Jahre kennt sie Riedlingen, seit ihrer Materialstudie zu den Dolchen der Sammlung. Damals habe sie allerdings noch nicht geahnt, dass es sie einmal hierher verschlage – auch aus persönlichen Gründen, auch als Zuhause. Mit der Umgebung sei sie jedoch seit vielen Jahren durch die Grabungen auf der Heuneburg bekannt. Den Verein kennt sie durch ihre Tätigkeit dort. Und sie lobt: „Ich traf noch kein Museum in Vereinsführung, das im Ehrenamt so gut funktioniert und aufgestellt ist.“ Die „Dienst-Tags-Truppe“ arbeite sehr professionell. Aus ihrem beruflichen Knowhow möchte sie das Museum in den Vordergrund stellen. Weil so perfekt organisiert, sei „vernünftiges Arbeiten“ hier möglich.

Beide Vorsitzenden, die erste und ihre Stellvertreterin, sagen, dass sie zwar die von ihrem Vorgänger eingeschlagenen Wege weitergehen werden – aber wohl naturgemäß in etwas anderer Form. Ihre Ideen möchten sie weitertragen; im Leben von Riedlingen soll Altes weiterhin eine Rolle spielen.