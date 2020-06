Den Insektensommer aktiv erleben

Unter dem Motto „Zählen, was zählt“ startet der Nabu bis zum 7. Juni sowie vom 31. Juli bis zum 9. August innerhalb seines Citizen Science-Projektes „Insektensommer“ erneut eine große Insektenzählung in Deutschland. Auch die Naturfreunde in Baden-Württemberg sind aufgerufen, das Summen, Brummen und Krabbeln in ihrer Umgebung zu beobachten und zu dokumentieren. „Auch wir vom Nabu Riedlingen sind dabei und freuen uns über viele Insektenfans, die mitzählen“, sagt Joachim Kieferle. Gleich zwei Mal können sich große und kleine Naturfreundinnen und -freunde auf die Lauer legen und 16 verschiedenen Insektenarten suchen: vom 29. Mai bis zum 7. Juni sowie vom 31. Juli bis zum 9. August. Die Ergebnisse werden dann unter www.insektensommer.de online gemeldet.

„Wir freuen uns auf diese tolle Aktion, mit der wir auf die enorme Bedeutung der Insekten und ihre starke Gefährdung hinweisen können“, betont Siegfried Frosdorfer vom Nabu Bad Buchau-Federsee „Wir wollen die Menschen in unserer Region für den Schutz dieser kleinen Lebewesen sensibilisieren.“

„Jeder kann mithelfen, Daten zur Artenvielfalt und Häufigkeit der Insekten zu sammeln. Das geht fast überall – im Garten, oder Park, auf der Wiese, in Wald und Feld, an Teich, Bach oder Fluss“, erklärt Willi Maurer vom Nabu Uttenweiler. Das Beobachtungsgebiet sollte nicht größer sein als etwa zehn Meter in jede Richtung vom eigenen Standpunkt aus. Gezählt wird eine Stunde lang.

Egal ob Blattlaus, Fliege oder Schmetterling – jeder Sechsbeiner aus einer Auswahl von 16 in Deutschland häufig vorkommenden Arten kann gemeldet werden. Darunter sind vier Tagfalter (Admiral, Tagpfauenauge, Schwalbenschwanz, Kleiner Fuchs), drei Wildbienen (Ackerhummel, Steinhummel, Holzbiene), zwei Käfer (Asiatischer Marienkäfer, Sieben-Punkt-Marienkäfer) zwei Wanzen (Lederwanze, Streifenwanze), die Hainschwebfliege, die Florfliege, die Blutzikade und die Blaugrüne Mosaikjungfer als Libellenart sowie das Grüne Heupferd als Laubschrecke.

Die Daten der Zählaktion werden in Zusammenarbeit mit der Plattform www.naturgucker.de erfasst. Die Ergebnisse werden vom Nabu ausgewertet und zeitnah veröffentlicht. Der Insektensommer findet dieses Jahr zum dritten Mal statt.

Zur Aktion gibt es die Nabu-App „Insektenwelt“, die 122 häufige und wichtige Arten vorstellt. Über die App kann man am Insektensommer teilnehmen und Insekten bestimmen. Eine Mustererkennungs-Software vergleicht vom Nutzer aufgenommene Handybilder und erkennt die Art – wenn es eine der 122 in der App enthaltenen häufigen Arten ist.