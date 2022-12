Demokratiepark zum Tag der Menschenrechte in Riedlingen

Das Bündnis für Demokratie und Toleranz forderte seine Mitglieder auf, Präsenz zu zeigen und mit kreativen Ideen auf den Tag der Menschenrechte aufmerksam zu machen. Deshalb wurde in Riedlingen hinter der Musikschule ein Demokratiepark gestaltet.

Ein idealer Ort zwischen der katholischen und evangelischen Kirche, nahe dem Rathaus. Es ist eine Art offenes Museum. Die Bäume sind bestückt mit Bildern, die visualisieren, umhüllt mit Tüchern, die 30 Menschenrechte aufzuzeigen aber auch den Menschen ein Gesicht zu geben, die sich in anderen Ländern für die Menschenrechte einsetzen, zu Demonstrationen gehen, aber dafür verhaftet und langjährige Haftstrafen verbüßen müssen.

Christa Zöllner-Haberbosch, sowohl Mitglied im Bündnis für Demokratie als auch bei Amnestie, entwickelte die Idee. „Sich für etwas einzusetzen ist leichter, als gegen etwas anzukämpfen. Es entwickelt sich ein anderer Energiestrom.“ Viele Menschen würden sich auf die Flucht begeben, weil ihnen die Lebensgrundlage zerstört wird. Die Lebenssituationen seien sehr schwierig geworden. Es sei ein Unterschied ob um Beispiel ein Bürger in Russland gegen den Krieg demonstriert, in Bangladesh auf Umweltprobleme verweist oder in Deutschland. Seien es die Frauenrechte, die Geschlechtergerechtigkeit oder auch die Religionsfreiheit, die Thematik sei vielschichtig. Auch vor Ort bedarf es der Toleranz und Akzeptanz der Vielfalt in der Gesellschaft. „Jedoch gemeinsam sind wir stark.“ Bis zum 17. Dezember kann sich jeder, der am Park entlang geht, auf seine individuelle Weise wahrnehmen, sich damit beschäftigen und Gedanken machen.