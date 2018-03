Dem Osterhasen auf der Spur

Zur großen Ostereiersuche hat die Schwäbische Zeitung Kinder aus Riedlingen und den Umlandgemeinden am Montagnachmittag eingeladen. 65 kleine Eier-Detektive gingen in der Grünfläche hinter der Kirche auf die Spur des Osterhasen. Die Aktion ist Teil der Reihe „Die Welt mit Kinderaugen“ von „Schwäbischer Zeitung“, Kreissparkasse Biberach, Ewa Riss und NIC Holzspielzeug Laupheim.

Vom Dach der Kirche klapperten die Störche kräftig mit den Schnäbeln, das Wetter zeigte sich fast schon frühlingshaft. Die kleinen Gäste der Schwäbische Zeitung warteten gespannt darauf, mit der Suche zu beginnen, denn anscheinend hatte der Osterhase in der Grünanlage hinter der Kirche viele, bunte Eier versteckt. Die Kinder nahmen die Wiese ganz genau unter die Lupe. Sie suchten hinter Hecken und Bäumen, schauten bei den Spielgeräten und drehten die großen Schachfiguren um.

So dauerte es auch nicht lange bis die ersten Eier gefunden waren. „Ich hab’ eins“, kamen Rufe von allen Seiten. Wer beim Finden schneller war als das kleine Geschwisterchen, half bereitwillig beim Suchen. Wer ein buntes Ei in der Hand hatte, bekam auch noch eine Tasche voll mit tollen Geschenken überreicht. Die Kleinen freuten sich an Straßenmalkreide, Vesperdose, Holzspielzeug, Malstiften und einem Malbuch. Die Seifenblasen wurden gleich ausgepackt und ausprobiert.

Bevor es wieder nach Hause ging, nutzten die Kleinen nach der fröhlichen Suche die Gelegenheit, um sich noch ein bisschen im Freien aufzuhalten. Die Kinder tummelten sich auf dem Spielplatz, wippten, schaukelten und knüpften neue Freundschaften. Und so manches bunte Osterei wurde gleich auf dem Spielplatz verspeist.