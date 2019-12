„Dem großen Weltverkehr einverleibt“

„Ab 1861 wird fortwährend um Errichtung einer Eisenbahn petitioniert in der Richtung von Ulm nach Schaffhausen über Riedlingen und Meßkirch“, steht in einem Gedenkblatt. Dass an dem Vorhaben drei Staaten beteiligt waren, das Königreich Württemberg, das Königreich Preußen und das Großherzogtum Baden erleichterte die Planungen nicht unbedingt. Aber auch die Trassenführung entlang der Donau war nicht unumstritten, ebenso wie die Finanzierung, für die damals zur Beschleunigung des Vorhabens tatsächlich eine private Vorfinanzierung angedacht war. Eine Forderung war klar: Riedlingen muss an das „Eiserne Band“ angeschlossen werden.

Schon 1860 hatten sich Deputationen aus Stockach, Meßkirch, Ebingen, Sigmaringen, Mengen, Scheer, Hohentengen, Herbertingen, Riedlingen, Marchtal, Munderkingen, Blaubeuren, Söflingen und Erbach, im Ganzen ungefähr 300 Personen in Ulm getroffen, um über den Bau der Donautalbahn zu beraten. Ergebnis der Versammlung wurde mit dem Vorschlag der Riedlinger Delegation gefasst: „Die Regierung um den Bau einer Bahnlinie, von Ulm nach Schaffhausen führend, zu bitten. Dass auch im günstigsten Falle diese Bahn so schnell nicht gebaut wird, als sich Mancher vorstellen mag, das wissen wir wohl – wir wären gleich anderen Orten schon mit einer gewissen Aussicht zufrieden.“ Man war sich einig: Die Donautalbahn hat eine „große internationale, strategische und volkswirtschaftliche Bedeutung“.

„Die längst erwarteten Eisenbahn-Ingenieure sind nunmehr hier angekommen“, berichtete die Riedlinger Zeitung 1865. „Im Frühjahr 1866 sollen die Arbeiten für die Donauthalbahn energisch in Angriff genommen werden; die Zeit der Benützung dieser Bahnstrecke wird, wenn kein außerordentliches Hinderniß vorkommt, von jetzt an über 3 Jahren in Aussicht gestellt.“ Am 6. Mai 1866 erfolgte der erste Spatenstich. Ein Heer von Arbeitern kam aus Italien/Südtirol, Tirol, Bayern und Böhmen. Die Leitung der Arbeiten führte Oberbaurat Josef von Schlierholz an.

Die Hochwassersituationen im Donautal, vor allem im Bereich der „Staatsstraße“ (heute B 311) und dem Donauverlauf insgesamt warfen große Probleme auf. Deswegen wurde der Bahnhof weit abgerückt von der Kernstadt, um für die Trasse einen festen Grund zu haben. Ansonsten lag der Schienenverlauf durchaus parallel zum Donaubett, denn dieses galt es mehrmals zu überqueren.

Eine sehr schlagkräftige Begründung für den Bau der Donautalbahn lieferte ein Komitee in seiner „ehrerbietigsten Bitte“ an die Regierung mit dem Hinweis auf die strategische Bedeutung der Donautalbahn: Sie wird „als die entschieden wichtigste Heerstraße des südwestlichen Deutschlands von militärischen Autoritäten anerkannt und wurde auch in dem Referate des preußischen Militärbevollmächtigten beim Bundestage längst als solche gewürdigt. Nur eine Bahn der Donau entlang kann als die kürzeste und den Fluss selbst beherrschende Linie den militärischen Zweck vollständig erfüllen und hiermit die Basis zu wirksamerem Schutze der empfindlichen südwestlichen Ecke Deutschlands gegen feindlichen Anfall bilden.

Etwas weniger strategisch, aber für die Bevölkerung eher nachvollziehbar war das lokale Argument für den Bau der Eisenbahn: Stadtschultheiß Mederle nennt im Schreiben an die königliche Regierung unter anderen Punkten die Schweinemästung. „Diese wird wohl in keinem Oberamtsbezirke stärker betrieben als im hiesigen. Die fetten Schweine werden nach Stuttgart, Mainz, Köln, Straßburg und Paris ausgeführt, und zwar jährlich ungefähr 3000 Stück. Zu ihrer Verbringung auf die Eisenbahn bestehen besondere Schweinewägen.“ Wöchentlich würden mehrere Wägen voll fetter Schweine fortgefahren, bestätigte Posthalter Mennet. Ein Argument war auch, …„daß Riedlingen selbst fabriziert, was es früher aus größeren Industriestädten bezog; unsere Mühlen und Werke haben durch verbesserte Einrichtungen ihre Produktionskraft wesentlich gesteigert, die Wollmanufaktur wird in früher nie geahnter Ausdehnung betrieben, Mann und Haus ist aufgeputzter, lebendiger, betriebsamer, geselliger, kurz, es fehlt uns wirklich zu unserm großen Aufschwunge nichts als eine Eisenbahn" meinte die Redaktion der Schwäbischen Chronik 1863. Am 10. Oktober 1869 war es schließlich soweit: „Riedlingen wird als Eisenbahnstation dem großen Weltverkehr förmlich einverleibt. ”

„Die Stadt schenkte der Regierung wegen Beschleunigung des Bahnbaues 23 Morgen Allmenden, das jetzige Territorium des Bahnhofes“ steht im Gedenkblatt, das der Altertumsverein damals zur Grundsteinlegung des Bahnhofsgebäudes verfasste. Mit dem Bahnhofsgebäude entstand ein Nebengebäude, der Güterschuppen und eine Drehscheibe, denn die Lokomotive musste ja „umkehren“, um die Strecke zurückfahren zu können. Nur der Bahnhofsvorplatz war noch nicht eingeebnet und wies Vertiefungen auf, die aufgefüllt werden sollten.