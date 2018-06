Dem Dachs und dem Fuchs auf der Spur

Beim monatlichen Waldtag haben sich die Kinder und Erzieherinnen des Evangelischen Kindergarten Riedlingens mit der Försterin und Naturpädagogin Barbara Kneer im Heiligkreuztaler Wald getroffen. Die Kinder machten sich auf die Spur von Dachs und Fuchs.

Gemeinsam machten sie sich auf, um die Wohnstätte des Dachses zu besuchen. Dabei ging es an vielen gefällten Bäumen vorbei, die an der Schnittstelle unterschiedlich rochen und mache sogar an Weihnachten erinnerten. Nach einer längeren Wanderstrecke entdeckten die Kinder einen präparierten Dachs im Dickicht. Kurz darauf standen alle auf der bewohnten (befahrenen) Dachsburg und erfuhren viele interessante Details von Försterin Kneer. Sie lernten, dass der Dachs nachts- und dämmerungsaktiv ist, sehr gut graben kann, Regenwürmer als Lieblingsnahrung hat und sehr reinlich ist. Er hat sogar eine Toilette außerhalb seiner Burg und reinigt einmal im Jahr komplett seine Wohnkessel und Gänge, die oftmals Füchse mit bewohnen. Der strenge Geruch des Fuchses veranlasst den Dachs allerdings dazu, sich immer tiefer und weiter in die Erde zu graben.

Zum Abschluss des Waldtages durften alle durch eine Luke in das Innere eines verdunkelten Bauwagens klettern. Mit Taschenlampen ausgerüstet konnte man dort an den Innenwänden aufgemalte Gänge und Wohnkessel der Dachse und Füchse erkennen, was alle sehr spannend fanden.

In den folgenden Wochen wurde das Wissen durch Medien, Plakate und Gespräche vertieft. Zur Krönung lieh die Biberacher Kreisjägervereinigung dem Kindergarten verschiedene Präparate von Dachs und Fuchs aus dem Hänger „Lernort Natur“. Diese Tiere so „greifbar“ zu erfahren, beeindruckten auch die Eltern sehr und hinterließ bei allen eine große Wertschätzung gegenüber der Natur.