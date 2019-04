Daugendorfer laden zum Frühjahrskonzert

Der Musikverein Daugendorf veranstaltet am Samstag, 13. April, um 20 Uhr sein traditionelles Frühjahrskonzert in der Gemeindehalle in Daugendorf.

Unter der Leitung von Dirigent Wolfgang Triebs haben sich die Musiker in den vergangenen Monaten auf diesen Konzertabend vorbereitet und gemeinsam mit dem Kooperationsjugendorchester der Musikvereine Daugendorf, Grüningen und der Stadtmusik Riedlingen unter der Leitung von Michael Reiter ein sehr vielfältiges Konzertprogramm zusammengestellt.

Eröffnet wird das Programm durch das Kooperationsjugendorchester „Die Dapper“. Es werden folgende Stücke aufgeführt: Pirates of the Caribbean (arr. Michael Sweeney), Music of Frozen (arr. Johnnie Vinson), My heart will go on (arr. Paul Lavender) und Star Wars/The Force Awakens (arr. Johnnie Vinson).

Durch den Musikverein Daugendorf werden die Stücke Venezia (arr. Siegfried Rundel), Robin Hood/Prince of Thieves (arr. Paul Lavender), Silva Nigra (Markus Götz), Castrum Alemorum (Jacob de Haan) und Highlights aus dem Soundtrack zu „Guardians of the Galaxy“ (arr. Michael Brown) zum Besten gegeben.