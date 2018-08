Daugendorf/Zwiefalten gibt Vorsprung aus der Hand

Auf dem Hochsträß kann man sich über einen Superstart des SV Ringingen freuen. Auch gegen Ertingen/Binzwangen gelang ein knapper Sieg. Aufsteiger Daugendorf/Zwiefalten scheint sich zu einem Remis-Spezialisten zu entwickeln, gab aber in Abschnitt zwei eine 3:1-Führung aus der Hand. Der VfL Munderkingen besiegte den TSV Türkgücü Ehingen knapp. Drei Spiele wurden verlegt.

SG Griesingen- SG SV Daugendorf/TSG Zwiefalten 3:3 (1:1). - Tore: 1:0 Fabian Karle (3.), 1:1 Eigentor (27.), 1:2 Tobias Lenz (58.), 1:3 Johannes Rueß (67.), 2:3 Peter Gobs (81./FE), 3:3 Fabian Karle (84.). - Ein zwar verdientes aber aufgrund der zweiten Halbzeit sehr unglückliches 3:3 für Daugendorf/Zwiefalten. Die SG Daugendorf/Zwiefalten musste einen frühen Schock wegstecken. Zunächst parierte Jügen Fisel einen Freistoß ins kurze Eck, doch Karle staubte ab - 1:0 (3.). Doch der Aufsteiger drehte die Partie gegen gefährliche Gastgeber. Ein Eigentor der SGG leitet die Wende ein (27.). Nach einer Hereingabe von Tobias Lenz fälschte ein Griesinger die Flanke ins eigene Tor ab. Zu diesem Zeitpunkt glücklich, denn der Aufsteiger hatte Glück, dass ein Schuss aus fünf Metern Griesingens drüber ging (45.). Nach dem Wechsel schloss Jonas Haiß einen Angriff mit einem Schuss an den Pfosten ab, Tobias Lenz ist zur Stelle und staubte ab - 1:2 (58.). Nur neun Minuten später legte Johannes Rueß nach. Tobias Münst spielte den eingewechselten Johannes Rueß frei, dessen erster Versuch parierte Griesingens Torwart, der zweite Versuch - per Hacke - war drin (67.). Doch Griesingen kam zurück: Nach einem Foul von Michael Häbe gab es Elfmeter - 2:3 (81.), dann leitete eine Flanke nach einem Einwurf das 3:3 per Kopf ein (84.). Zwei Minuten vor dem Ende hatte Paul Rueß das 3:4 auf dem Fuß, als er 13 Meter vor dem Tor alleine auftauchte. - Res.: 6:0.

SV Ringingen - SGM Ertingen/Binzwangen 1:0 (0:0). - Tor: 1:0 Stefan Denkinger (83.). - Pressewart Markus Schele hatte 12:3 Torchancen für Ringingen gezählt: „Wir haben es uns unnötig schwer gemacht“, sagte der Ringinger Pressewart. Mit einem Heber über den zu weit vor seinem Tor stehenden Gästetorwart gelang schließlich Stefan Denkinger das entscheidende Tor. Für den abwesenden Trainer Thorsten Seeger hatte Co-Trainer Daniel Mack am Sonntag die Verantwortung. Er wechselte sich selbst gegen Ende des Spiels noch ein. - Reserven: 2:1.

VfL Munderkingen - TSV Türkgücü Ehingen 1:0 (1:0). - Tor: 1:0 Lukas Ottenbreit (30.). - Besonderes Vorkommnis: In der 45. Minute verschießt Mehmet Kaplan einen Elfmeter. - Während die Munderkinger noch einige gute Torchancen ausließen, trafen die Gäste einmal nur den Pfosten. - Reserven: 3:0 (gewertet).

SF Donaurieden - FC Schelklingen/Alb 2:3 (1:1). - Tore: 1:0 Andreas Steinle (10./FE), 1:1 Andre Kley (14.), 2:1 Bernd Stetter (55.), 2:2 Fabian Mayer (75.), 2:3 Ralf Lang (90.). - Es war ein großteils ausgeglichenes Spiel in der ersten Halbzeit. Nach ihrer schnellen Führung hatten die Sportfreunde zweimal Glück. Doch in der 14. Minute legte Timo Rothenbacher vor und Andre Kley gelang der Ausgleich. In der Folge gab es viele Eckbälle für den Gastgeber und zweimal hatten die Gäste bei klaren Donauriedener Chancen Glück. Insgesamt war das 1:1 zur Halbzeitpause jedoch gerecht. Nach der Pause legte der Aufsteiger zu und in der 55. Minute war es soweit: Bernd Stetter wurde freigespielt und er traf zum 2:1. Schelklingen/Alb hatte Mühe, um keine weiteren Gegentore zu kassieren. Doch eine Viertelstunde vor Spielende war die einheimische Abwehr nicht im Bilde und Fabian Mayer nützte freistehend die Lücke zum 2:2. In der 90. Minute ließen die Abwehrspieler einen Konter zu, der von dem nachgerückten Ralf Lang zum 2:3 genützt wurde. - Reserven: 4:1.