Daugendorf soll blühen

Vielfältig, naturnah und insektenfreundlich: Im nahmen rund 50 Vertreter der für 2022 ausgewählten „Natur nah dran 2.0“-Kommunen an einer Schulung im Rahmen des NABU Projektes in Offenau teil. Mit dabei waren auch Vertreter aus Daugendorf: Ortschaftsrat Walter Butscher und Ortsvorsteher Armin Lenz. Das teilte die Stadt nun mit. Die Schulungsteilnehmer erhielten Anregungen und Tipps, wie sie im Siedlungsraum artenreiche Lebensräume für Wildbienen, Distelfinken und Schwalbenschwänze schaffen.

Die konkrete Planung für Daugendorf hat daraufhin begonnen. Ortsvorsteher Lenz und Ortschaftsrat Butscher stellten in diesem Rahmen vom Ortsteil identifizierte Potentialflächen vor. Dazu kamen Naturgartenplaner Dr. Reinhard Witt und Naturgartenplanerin Katrin Kaltofen und Hannes Schweikardt des NABU zu Besuch. Gemeinsam mit den Vertretern der Stadt Riedlingen erkundeten sie, wie sich auch Grünflächen in Daugendorf naturnah umgestalten lassen.

Dabei sollen, so die Mitteilung der Stadt, im Laufe des Projekts Flächen in Daugendorf in kleine Biotope umgewandelt werden. Bei besonders nährstoffreichen Flächen empfehle es sich zum Beispiel, den gesamten Boden auszutauschen. Erst im Anschluss werden heimische Wildstauden gepflanzt oder Wildblumen eingesät. Denn: Diese brauchen besonders mageren Boden, um wachsen zu können. An anderen Stellen reiche es hingegen aus, zunächst nur einen Teil einer Rasenfläche aufzufräsen und nach weiterer Bearbeitung mit neuem Saatgut zu bestücken. Von dort aus könnten sich dann Wildblumen in den Folgejahren weiter ausbreiten.

„Das Entscheidende dabei ist: Geduld, Geduld, Geduld“, wird NABU-Projektleiter Martin Klatt zitiert. Das bestätigten die Erfahrungen aus Kommunen wie Offenau, die bereits länger ihre Flächen umgestalten, so Klatt weiter: „Dabei kommen verschiedene Maßnahmen zum Einsatz. Auf manchen Flächen funktioniert das oft auf Anhieb gut, andere brauchen vielleicht etwas länger. Deshalb ist es wichtig, die Bevölkerung von Anfang an mit einzubeziehen, etwa über Artikel im Amtsblatt oder Führungen.“

Warum sich das für die Natur und die teilnehmenden Kommunen lohnt, erläutert Klatt so: „Auf den Projektflächen entstehen wertvolle Wildpflanzenflächen, die sich im Laufe der Zeit immer weiter entwickeln werden. Für die Insekten zählt jeder Quadratmeter. Bei der Anlage naturnaher Flächen gibt es einiges zu beachten. Zwar sehen beispielsweise einjährige Blühmischungen im ersten Jahr toll aus, müssen aber jährlich neu eingesät werden und verursachen daher in der folgenden Zeit mehr Arbeit. Deshalb setzen wir bei ‚Natur nah dran‘ auf mehrjährige Pflanzengemeinschaften, die zum jeweiligen Standort passen und die Flächen für viele Jahre zu wertvollen Biotopen machen.“

Hintergrund: Das NABU-Projekt „Natur nah dran 2.0“ wird gefördert durch das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg. Ziel ist es, Städte und Gemeinden mit Rat und Tat dabei zu unterstützen, Grünflächen im Sinne der Biodiversität umzugestalten. Von 2022 bis 2027 werden jährlich 15 Städte und Gemeinden gefördert. In der ersten Projektstaffel wandelten von 2016 bis 2021 bereits 61 Kommunen über 230.000 Quadratmeter naturnah um.