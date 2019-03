Zur neuen Ausstellung im Riedlinger Museum Schöne Stiege über „Kostbarkeiten der Volksfrömmigkeit unter Glas“ existiert eine Hintergrundgeschichte. Ein Anruf vor über zwei Jahren war der Ausgangspunkt.

„Wissen Sie, was Eingerichte sind?“, habe sein Anrufer im Herbst 2016 gefragt, erzählt Winfried Aßfalg, Museumsleiter und Vorsitzender des Altertumsvereins in Personalunion, zum Entstehen dieser Ausstellung. Professor Dr. Berno Heymer aus Ulm stellte die Frage am Telefon. Er kennt und ihn kennt Riedlingen wegen der Hinterglasbilder. Seit vielen Jahrzehnten sammelt er sie und ist Kenner dieser Kunstgattung, ordnete 2012 die Hinterglasbilder des Museums neu und verfasste zusammen mit Winfried Aßfalg die dazu aufgelegte Jahresgabe des Altertumsvereins.

In dem Anruf ging es jedoch um Anderes: Heymers Schwester in Berlin – Rita Nöldeke – habe systematisch Eingerichte gesammelt. Altersbedingt müsse sie nun ihre Wohnung verkleinern; da hätte die umfangreiche Sammlung keinen Platz mehr. „Und da er das Riedlinger Museum in- und auswendig kennt, war er der Meinung, das wäre was für uns“, sagt Winfried Aßfalg. Fotos wurden nach Riedlingen geschickt, Beschreibungen der Sammlerstücke – und dazu das Angebot, den Transport von Berlin nach Riedlingen zu übernehmen. „Und da sagt man natürlich nicht nein!“, so Aßfalg im Blick zurück. Zumal der versierte, langjährige „Museumsmacher“ den Spezialbegriff Eingericht als etwas inzwischen Außergewöhnliches kennt.

Etwa zehn größere Umzugskartons seien darauf im Februar 2017 im Museum angeliefert worden, von einer auf Kunstgegenstände spezialisierten Spedition. Jedes Stück einzeln stoßsicher verpackt. Dann öffnete die Museumsmannschaft die Kisten. „Staunen!“, beschreibt Winfried Aßfalg die ersten Reaktionen. „Das war fast wie Weihnachten.“ Das vorderste Problem sei danach die sichere Zwischenlagerung gewesen, stoß- und bruchsicher, dabei sichtbar zum Registrieren. Im Depot wurde Platz geschaffen. Für jedes Objekt wurde ein Archivblatt angelegt mit den genauen Abmessungen, der Beschreibung, Fotos und einer entsprechenden Nummer.

Dann wurde restauriert, in oft mühsamer Arbeit. Restaurator Willi Mayer öffnete die Glasstürze über die Bodenplatte und entfernte „150 Jahre Staub“, so Aßfalg. Abgebrochene Einzelteilchen fügte Willi Mayer zusammen, reinigte das Ganze, nahm Auffrischungen vor. ergänzte jedoch nichts: Was weg war blieb weg – wie Marias Hand in einem der Exponate. Und die geschmolzenen Kreuzbalken – Hat das Glas zu lange in der Sonne gestanden? – in einem anderen Eingericht sind weiter so beschädigt. Einige angeschlagene Glasstürze mussten im Bayrischen Wald nachgeblasen werden, in der einzigen noch solche Objekte herstellenden Firma. Alles sei in einem guten Zustand gewesen, so Aßfalg, für den Restaurator dennoch eine äußerst diffizile Arbeit. Selber vom Ergebnis begeistert, ergänzt Aßfalg: „Nach der Restaurierung hat das alles gestrahlt, gelebt fast.“

Und nun ist aus dieser Schenkung eine einmalige Ausstellung entstanden. „Das ist für mich ein tolles Abschiedsgeschenk“, sagt Winfried Aßfalg.