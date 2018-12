Das „Schulheft“ gibt es zu Weihnachten

Erst Anfang des Monats Dezember ist das neue Schulheft – es trägt die Nummer 30 – erschienen, die der „Verein der Ehemaligen und Freunde des Kreisgymnasium Riedlingen“ jährlich herausgibt und seinen Mitgliedern kostenlos zur Verfügung stellt. Viele der knapp 700 Mitglieder haben ihren Lebensmittelpunkt mittlerweile nicht mehr in Riedlingen und so beschriftet der 1. Vorsitzende des Vereins, Anton Hepp, Briefe in die „ganze Welt“.

Das Schulheft des nun über 30 Jahre alten Vereins mit dem sperrigen Namen gibt jedes Jahr einen Überblick über Aktivitäten aus dem jetzigen Schulleben, ehemalige Schülerinnen und Schüler des KGR kommen zu Wort und erzählen von ihrer Tätigkeit, und Berichte von Jahrgangstreffen und Personalien der Schule runden das über 170 Seiten zählende Schulheft ab.

Ereignisreich und mit einschneidenden Veränderungen wird das Jahr 2019 in die Annalen des Kreisgymnasiums eingehen: Im Januar wurde Anton Hepp als stellvertretender Schulleiter in den Ruhestand verabschiedet. Sein Leben ist eng mit dem KGR verbunden, denn er hat am KGR die Reifeprüfung ablegt. Nach seinem Studium wurde er 1981 nach Riedlingen versetzt und seit 1997 war er stellvertretender Schulleiter.

Ein halbes Jahr später stand die Verabschiedung von Georg Knapp an, der 17 Jahre lang die Schule geleitet hat. Nun steht Anja Blüthgen an der Spitze und Alexander Thomas ist ihr Stellvertreter und so ist Kontinuität garantiert.

Schulkonzerte, Studienbotschafter, Teilnahme an Wettbewerben und ein Blick in verschiedene Arbeitsgemeinschaften und die Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat und mit Bildungspartnern runden die Rubrik Schulleben ab.

Abiturienten ganz unterschiedlicher Abschlussjahrgänge erzählen von ihren heutigen Aktivitäten: Yvonne Arnold (geb. Gebele) wurde Filmemacherin, Ulrika Engler leitet die Landeszentrale für politische Bildung in Niedersachsen, Leo Wieland plaudert über sein Leben als Journalist und Jan Kayser berichtet von seinen Aufgaben in Luxemburg. Besonders interessant ist ein „Reisebericht“ von Ehemaligen des Abijahrgangs 1973, die eine Reise ins Elsass machten, um dort ihren damaligen Geschichtslehrer Gerhard Denzinger zu besuchen. Gundi Reck, Helmut Schneider, Peter Vorbach und Klaus Voggenberger haben einen sehr schönen Nachmittag und Abend im Haus Denzinger verbracht und erinnerten sich gemeinsam an den prägenden Unterricht von Denzinger, der ihnen großes Demokratieverständnis gelehrt hatte.

Für Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern ist das Schulheft auch deshalb interessant, weil sie sich als kleine 5. Klässler mit Namen und Bild finden und neun Jahre später im Kreis der Abiturienten. Eine schöne Erinnerung ans Schulleben. Ehemalige Schüler stürzen sich eher auf Personalien der Schule um zu erfahren, dass ihre damaligen vermeintlich jungen Lehrer in die Jahre gekommen sind.

Ein Kauf lohnt sich, denn damit unterstützt jeder Käufer die wichtige Arbeit des Vereins, der in vielen Belangen der Schule unter die Arme greifen kann. Und dieses Heft ist im Übrigen das letzte unter dem alten bewährten Redaktionsteam, bestehend aus Herbert Arbter, Anton Baur und Anton Hepp.