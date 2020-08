Das Riedlinger Open-Air-Kino findet statt: am Freitag und Samstag

Schon einige Jahre gibt es Mitte August ein Open-Air-Kino: In der Fußgängerzone werden entlang des Lichtspielhauses Filme gezeigt. Auch in diesem Jahr, wo so vieles ganz anders ist, wollte Lichtspielhausbesitzer und Betreiber Jürgen Matzner dieses Event nicht einfach ausfallen lassen. Er hat vielmehr ein Corona-Konzept ausgetüftelt, wie man „mit Abstand“ und unter Einhaltung sämtlicher Hygienevorschriften Filme schauen kann. Gemeinsam mit Lea Sharon Fritz, die hinter dem etwas sperrigen Namen „Gesellschaft für Veranstaltungskultur“ steht, hat Matzner ein Konzept entworfen mit zugewiesenen Sitzplätzen und der Erhebung personenbezogener Daten. Es ermöglicht, am kommenden Freitag- und Samstagabend unter freiem Himmel Filme zu schauen.

Zwei besonders sehenswerte Filme haben Matzner und Lea Fritz ausgewählt, die den Publikumsgeschmack treffen und zudem neueren Datums sind: Am Freitag wird „Rocketman“ gezeigt, ein schillerndes Musical, welches die Karriere des Musikers Elton John zum Inhalt hat.

Der Samstagsfilm ist von Quentin Tarantino

Am Abend darauf kann man das aktuelle Meisterwerk Quentin Tarantinos von 2019 sehen: „Once Upon a Time … in Hollywood“ hat gar keine richtige Handlung, sondern begleitet einfach nur einen strauchelnden Westernstar und sein Stunt-Double 24 Stunden bei ihrer Arbeit im Hollywood des Jahres 1969. Diese Thriller-Komödie voller Ironie und Anspielungen auf Hollywoodfilme ist unglaublich unterhaltsam, wird von zwei grandiosen Hauptdarstellern – Leonardo DiCaprio und Brad Pitt – getragen und brilliert mit einer Schlussviertelstunde, die das Publikum komplett aus den Socken haut. Wer Tarantino kennt, weiß, dass es blutrünstig zugehen kann!

Es gibt nur 116 Plätze und der Vorverkauf läuft

Der Vorverkauf für die beiden Vorstellungen hat bereits begonnen – es gibt heuer nur insgesamt 116 Sitzplätze, sodass die Veranstaltung auch in den Kinosaal verlegt werden kann, sollte das Wetter schlecht sein. Beginn ist jeweils um 21 Uhr. Mit den Eintrittskarten erhält man eine Platznummer. Dieser Platz muss während der Vorstellung eingenommen werden. Nebenher kann man, so man möchte, im Kinocafé Getränke ordern. Ein sehr lichtstarker Beamer, große Lautsprecher und eine riesige Leinwand, die quer über die Langestraße gespannt ist, sorgen für einen guten Ton und ein schönes Bild. Rechts und links kann man auf den Stühlen des Lichtspielhauses und des Cafés Reinke Platz nehmen – Jürgen Matzner äußert sich dankbar für die Außengastronomie durch das Stadtcafé – und in der Mitte gibt es die gewohnten Plastikstühle des Open-Air-Kinos. So tun die Kinogänger gut darn, Sitzkissen und eventuell auch Decke mitzubringen.