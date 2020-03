Das Radio war seine Kanzel

Manchem Riedlinger sagt der Name Dr. Suso Braun noch etwas: Er war der bekannte Rundfunkprediger, der über Jahre hinweg eine große Zuhörerschaft jeden Sonntag „neun Uhr fünfundvierzig“ über Radio Tirol hatte. Unter diesem Titel wurden auch seine Rundfunkpredigten veröffentlicht. Aus Privatbesitz erhielt jetzt der Altertumsverein ein Porträt in Öl, das anlässlich Brauns 60. Geburtstag gemalt wurde. Es fand einen würdigen Platz im Refektorium des ehemaligen Kapuzinerklosters.

Suso Braun würde sicher daran zweifeln, so prominent verewigt zu werden. In einem Brief nach Riedlingen schrieb er 1956: „Zwei Söhne meines Vaters sind Kapuziner geworden, der eine ein guter, der andere ein weniger guter. Ich bin der weniger gute – aber man kann sich schon noch sehen lassen mit mir, wenigstens im Hause herum und in der Nacht.“ Der „gute Kapuziner“ war sein älterer Bruder Dr. Cupertin Braun.

Primiz in Riedlingen

Heinrich Suso Braun wurde am 2. Mai 1904 in Riedlingen geboren und auf die Namen Gustav Augustinus getauft. Seine Eltern waren der Metzgermeister Karl Braun und Anna Maria Meßmer (Weilerstraße 13). Nach dem Schulbesuch in Riedlingen und Ehingen trat der Abiturient 1923 in Bruneck (Südtirol) dem Kapuzinerorden bei und nahm die Namen Heinrich Suso an. Die Priesterweihe erhielt er 1927 in Trient und an Weihnachten desselben Jahres feierte er in seiner Taufkirche in Riedlingen Primiz. Den Entschluss, Kapuziner zu werden, traf er auf dem geliebten Weg entlang der Friedhofsmauer, der heute auch deshalb zum „Kapuzinerweg“ umbenannt wurde.

Im sonntäglichen Programm

Es war der Beginn einer außerordentlich erfolgreichen Laufbahn eines Kapuzinerbruders, der schließlich für zehntausende Rundfunkhörer in Süddeutschland, Österreich und Teilen der Schweiz 30 Jahre lang zum sonntäglichen Programm gehörte. Vom 17. November 1945 bis zu seinem Tod 1977, die letzte Predigt zum Pfingstfest wurde posthum ausgestrahlt, war seine Stimme über Radio Tirol aus Innsbruck zu vernehmen. „Wenn Pater Suso predigte, mussten die Kinder aus der Stube“ ist eine viel zitierte, immer gleich lautende Äußerung zu diesem Sonntagsritual. „Neun Uhr fünfundvierzig“ war sein Sendetermin und so lauteten auch die Titel seiner gedruckten Predigten, die in zwölf Bänden und 100 000 Exemplaren erschienen. Pater Suso Braun hat in seinen 50 Priesterjahren 13 959 Predigten, Vorträge und 1780 Radiopredigten gehalten. Er erhielt etwa 40 000 Hörerbriefe. Seine Antwortbriefe lassen sich nicht zählen. „Das Radio ist für uns eine Verkündigungsmöglichkeit höchsten Ausmaßes und es ist zu einer Kanzel geworden, von der aus die Predigt eine ungeheure Zahl von Menschen erfasst.“

Ob seiner Verdienste wurden Pater Dr. Suso Braun zahlreiche Ehrungen zuteil, so der Tiroler Verdienstorden und Martinusmedaille der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Zeitlebens hielt er in ungezählten Briefen und gelegentlichen Besuchen Kontakte zur Heimat, die er oft nur auf der Durchfahrt von einem Ziel zum andern in einem kurzen Halt besuchen konnte. „Grüß mir ganz Riedlingen, die Lebenden und die Toten. Behüt dich Gott! Dein Heinrich Suso Cap[uziner]“ endete der oben angeführte Brief an eine Riedlingerin. Dr. Suso Braun OfMCap starb am 23. Mai 1977 in Imst/Tirol, wo auch seine Grabstätte ist.